https://sputnik-georgia.ru/20220804/stroitelstvo-novogo-gazoprovoda-na-zapade-gruzii-podkhodit-k-kontsu-269174674.html

Строительство нового газопровода на западе Грузии подходит к концу

Строительство нового газопровода на западе Грузии подходит к концу

Новый 60-километровый газопровод полностью изменит эффективность энергоснабжения Аджарии, утверждают в ведомстве 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T10:42+0400

2022-08-04T10:42+0400

2022-08-04T10:42+0400

газопровод

аджария

черное море

ромео микаутадзе

грузия

экономика

новости

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Строительство 60-километрового участка Абаша-Кобулети, реализуемого в рамках проекта строительства-ремонта магистрального газопровода Восток-Запад, завершается, говорится на сайте Корпорации нефти и газа Грузии.Нефтегазовая корпорация реализует проект строительства газопровода диаметром 500 мм за счет собственных средств на основании постановления правительства. На его строительство потрачено около 40 миллионов лари.Чиковани ознакомился с завершающим этапом строительства кобулетской ветки газопровода Восток-Запад вместе с замглавы Минэкономики Ромео Микутадзе.По словам Чиковани, новый 60-километровый газопровод полностью изменит эффективность энергоснабжения Аджарии. Проект важен как для населения, так и туристического сектора, для которого особенно важно стабильное, качественное и надежное газоснабжение.Как заявил замглавы Минэкономики Ромео Микаутадзе, строительство нового газопровода обусловлено растущим спросом на природный газ в Аджарии. Диверсификация поставок газа в регион внесет значительный вклад в экономическое развитие как побережья Черного моря, так и горного региона."Это еще один важный вклад в энергетическую безопасность страны", – отметил Микаутадзе.После ввода в эксплуатацию объект станет иметь решающее значение для энергетической стабильности Грузии. Через него будет обеспечено как газоснабжение региона Аджарии, так и газификация новых населенных пунктов.Откуда у Аджарии газ?В настоящее время газоснабжение Аджарии производится кобулетским ответвлением магистрального газопровода "Кутаиси-Сухуми" DN500, введенным в эксплуатацию в 1990 году. По информации Корпорации, с тех пор техническое состояние газопровода существенно не улучшилось.В результате рабочее давление газопровода значительно снижено. Учитывая все это, а также в целях обеспечения беспрепятственной подачи природного газа в Аджарию, Грузинская нефтегазовая корпорация сочла целесообразным строительство нового газопровода.

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газопровод, аджария, черное море, ромео микаутадзе, грузия, экономика, новости