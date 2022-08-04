https://sputnik-georgia.ru/20220804/stroitelstvo-novogo-gazoprovoda-na-zapade-gruzii-podkhodit-k-kontsu-269174674.html
Строительство нового газопровода на западе Грузии подходит к концу
Строительство нового газопровода на западе Грузии подходит к концу
Новый 60-километровый газопровод полностью изменит эффективность энергоснабжения Аджарии, утверждают в ведомстве 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T10:42+0400
2022-08-04T10:42+0400
2022-08-04T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Строительство 60-километрового участка Абаша-Кобулети, реализуемого в рамках проекта строительства-ремонта магистрального газопровода Восток-Запад, завершается, говорится на сайте Корпорации нефти и газа Грузии.Нефтегазовая корпорация реализует проект строительства газопровода диаметром 500 мм за счет собственных средств на основании постановления правительства. На его строительство потрачено около 40 миллионов лари.Чиковани ознакомился с завершающим этапом строительства кобулетской ветки газопровода Восток-Запад вместе с замглавы Минэкономики Ромео Микутадзе.По словам Чиковани, новый 60-километровый газопровод полностью изменит эффективность энергоснабжения Аджарии. Проект важен как для населения, так и туристического сектора, для которого особенно важно стабильное, качественное и надежное газоснабжение.Как заявил замглавы Минэкономики Ромео Микаутадзе, строительство нового газопровода обусловлено растущим спросом на природный газ в Аджарии. Диверсификация поставок газа в регион внесет значительный вклад в экономическое развитие как побережья Черного моря, так и горного региона."Это еще один важный вклад в энергетическую безопасность страны", – отметил Микаутадзе.После ввода в эксплуатацию объект станет иметь решающее значение для энергетической стабильности Грузии. Через него будет обеспечено как газоснабжение региона Аджарии, так и газификация новых населенных пунктов.Откуда у Аджарии газ?В настоящее время газоснабжение Аджарии производится кобулетским ответвлением магистрального газопровода "Кутаиси-Сухуми" DN500, введенным в эксплуатацию в 1990 году. По информации Корпорации, с тех пор техническое состояние газопровода существенно не улучшилось.В результате рабочее давление газопровода значительно снижено. Учитывая все это, а также в целях обеспечения беспрепятственной подачи природного газа в Аджарию, Грузинская нефтегазовая корпорация сочла целесообразным строительство нового газопровода.
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газопровод, аджария, черное море, ромео микаутадзе, грузия, экономика, новости
Строительство нового газопровода на западе Грузии подходит к концу
Новый 60-километровый газопровод полностью изменит эффективность энергоснабжения Аджарии, утверждают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik.
Строительство 60-километрового участка Абаша-Кобулети, реализуемого в рамках проекта строительства-ремонта магистрального газопровода Восток-Запад, завершается, говорится на сайте
Корпорации нефти и газа Грузии.
Нефтегазовая корпорация реализует проект строительства газопровода диаметром 500 мм за счет собственных средств на основании постановления правительства. На его строительство потрачено около 40 миллионов лари.
"В настоящее время ведется строительство 260-метрового участка газопровода через реку Супса. Команда корпорации выполняет задачи совершенно уникальной сложности и беспрецедентного масштаба", – сказал гендиректор Корпорации Георгий Чиковани.
Чиковани ознакомился с завершающим этапом строительства кобулетской ветки газопровода Восток-Запад вместе с замглавы Минэкономики Ромео Микутадзе.
По словам Чиковани, новый 60-километровый газопровод полностью изменит эффективность энергоснабжения Аджарии. Проект важен как для населения, так и туристического сектора, для которого особенно важно стабильное, качественное и надежное газоснабжение.
Как заявил замглавы Минэкономики Ромео Микаутадзе, строительство нового газопровода обусловлено растущим спросом на природный газ в Аджарии. Диверсификация поставок газа в регион внесет значительный вклад в экономическое развитие как побережья Черного моря, так и горного региона.
"Это еще один важный вклад в энергетическую безопасность страны", – отметил Микаутадзе.
После ввода в эксплуатацию объект станет иметь решающее значение для энергетической стабильности Грузии. Через него будет обеспечено как газоснабжение региона Аджарии, так и газификация новых населенных пунктов.
Откуда у Аджарии газ?
В настоящее время газоснабжение Аджарии производится кобулетским ответвлением магистрального газопровода "Кутаиси-Сухуми" DN500, введенным в эксплуатацию в 1990 году. По информации Корпорации, с тех пор техническое состояние газопровода существенно не улучшилось.
"В результате исследования установлено, что его состояние не соответствует требованиям техправил и правил безопасной эксплуатации магистральных газопроводов. Систематически регистрируются факты коррозионного повреждения, утечки газа, размыва, потери проектного состояния трубопровода", – говорится в сообщении.
В результате рабочее давление газопровода значительно снижено. Учитывая все это, а также в целях обеспечения беспрепятственной подачи природного газа в Аджарию, Грузинская нефтегазовая корпорация сочла целесообразным строительство нового газопровода.