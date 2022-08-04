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Тайвань развертывает ракетные системы для отслеживания действий ВС Китая
Тайвань развертывает ракетные системы для отслеживания действий ВС Китая
В четверг утром несколько китайских военных самолетов ненадолго пересекали "срединную линию" 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T10:59+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Тайвань будет наблюдать за масштабными учениями Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг острова, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер. Маневры стартовали в 12:00 по местному времени (08:00 тбс) и продлятся до воскресенья.Как отмечается, в четверг утром несколько китайских военных самолетов ненадолго пересекали "срединную линию". Также, по данным источника, около 10 китайских кораблей временно пересекали Тайваньский пролив.По данным Восточной зоны боевого командования НОАК, в Тайваньском проливе были проведены боевые стрельбы на дальние дистанции и нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива. Ожидаемые результаты были достигнуты.Масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня стали ответом на решение Тайбэя принять на острове спикера палаты представителей США Ненси Пелоси.
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Тайвань развертывает ракетные системы для отслеживания действий ВС Китая
В четверг утром несколько китайских военных самолетов ненадолго пересекали "срединную линию"
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik.
Тайвань будет наблюдать за масштабными учениями Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг острова, сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Рейтер.
Маневры стартовали в 12:00 по местному времени (08:00 тбс) и продлятся до воскресенья.
"Тайвань развертывает ракетные системы, чтобы отслеживать действия китайских ВВС вблизи "срединной линии". Корабли находятся рядом со "срединной линией, чтобы наблюдать за деятельностью военно-морских сил КНР", - приводит агентство слова источника.
Как отмечается, в четверг утром несколько китайских военных самолетов ненадолго пересекали "срединную линию". Также, по данным источника, около 10 китайских кораблей временно пересекали Тайваньский пролив.
По данным Восточной зоны боевого командования НОАК, в Тайваньском проливе были проведены боевые стрельбы на дальние дистанции и нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива. Ожидаемые результаты были достигнуты.
Масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня стали ответом на решение Тайбэя принять на острове спикера палаты представителей США Ненси Пелоси.