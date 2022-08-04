https://sputnik-georgia.ru/20220804/v-gruzii-sokraschen-srok-potrebitelskikh-kreditov-269173572.html

В Грузии сокращен срок потребительских кредитов

В Грузии сокращен срок потребительских кредитов

Решение Нацбанка направлено на снижение дополнительного давления на инфляцию 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T07:01+0400

2022-08-04T07:01+0400

2022-08-04T07:01+0400

экономика

грузия

новости

национальный банк

национальная служба статистики грузии "сакстат"

коба гвенетадзе

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии принял решение снизить максимальный срок потребительских кредитов с четырех до трех лет, в связи с возросшим спросом на кредитование, заявил президент Нацбанка Коба Гвенетадзе.Решение Нацбанка направлено на снижение дополнительного давления на инфляцию от избыточного роста потребительских кредитов. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в июле 2022 года годовой уровень инфляции составил 11,5% при целевом показателе 3%.По словам Гвенетадзе, решение принято в результате анализа влияния указанного изменения и обсуждения его с банковским сектором. Изменение вступит в силу 15 августа, и на данном этапе будет действовать в течение одного года.Гвенетадзе напомнил, что с 2019 года в Грузии заработала "система ответственного кредитования" физических лиц, которая "остановила финансовые риски, возникающие из-за чрезмерного роста кредитов, и в то же время помогла перенаправить кредиты в более продуктивные отрасли".Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом. Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.В конце июля текущего года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан смогут брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари, – для этих кредитов нет нижнего предела.По состоянию на май 2022 года, физические лица хранят депозиты в банках Грузии на сумму 19,9 млрд лари. Из них 5,4 млрд – в лари, а 14,5 млрд – в иностранной валюте. Соответственно, долларизация депозитов составляет 72,6%.

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экономика, грузия, новости, национальный банк, национальная служба статистики грузии "сакстат", коба гвенетадзе