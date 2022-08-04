https://sputnik-georgia.ru/20220804/vs-kitaya-nanesli-udary-po-tselyam-v-tayvanskom-prolive-v-ramkakh-ucheniy-269181107.html

ВС Китая нанесли удары по целям в Тайваньском проливе в рамках учений

ВС Китая нанесли удары по целям в Тайваньском проливе в рамках учений

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Народно-освободительная армия Китая в рамках учений провела успешные боевые стрельбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточную... 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T10:11+0400

2022-08-04T10:11+0400

2022-08-04T10:13+0400

в мире

новости

тайвань

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23680/40/236804066_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e9d93ace9dbe12e7db9ee080c9a6bbbe.jpg

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Народно-освободительная армия Китая в рамках учений провела успешные боевые стрельбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточную зону боевого командования НОАК.Учения проходят в шести районах вокруг Тайваня.Маневры стартовали в 12:00 по местному времени (08:00 тбс) и продлятся до воскресенья. Китайские военные заранее опубликовали координаты, чтобы избежать захода судов или пролета самолетов.Масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня стали ответом на решение Тайбэя принять на острове спикера палаты представителей США Ненси Пелоси.

тайвань

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, тайвань, сша