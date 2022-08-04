https://sputnik-georgia.ru/20220804/vs-kitaya-nanesli-udary-po-tselyam-v-tayvanskom-prolive-v-ramkakh-ucheniy-269181107.html
ВС Китая нанесли удары по целям в Тайваньском проливе в рамках учений
ВС Китая нанесли удары по целям в Тайваньском проливе в рамках учений
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Народно-освободительная армия Китая в рамках учений провела успешные боевые стрельбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточную... 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T10:11+0400
2022-08-04T10:11+0400
2022-08-04T10:13+0400
в мире
новости
тайвань
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23680/40/236804066_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e9d93ace9dbe12e7db9ee080c9a6bbbe.jpg
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Народно-освободительная армия Китая в рамках учений провела успешные боевые стрельбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточную зону боевого командования НОАК.Учения проходят в шести районах вокруг Тайваня.Маневры стартовали в 12:00 по местному времени (08:00 тбс) и продлятся до воскресенья. Китайские военные заранее опубликовали координаты, чтобы избежать захода судов или пролета самолетов.Масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня стали ответом на решение Тайбэя принять на острове спикера палаты представителей США Ненси Пелоси.
тайвань
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23680/40/236804066_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b7775b5147f29b23945c21884758419b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, тайвань, сша
ВС Китая нанесли удары по целям в Тайваньском проливе в рамках учений
10:11 04.08.2022 (обновлено: 10:13 04.08.2022) ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik.
Народно-освободительная армия Китая в рамках учений провела успешные боевые стрельбы, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Восточную зону боевого командования НОАК.
Учения проходят в шести районах вокруг Тайваня.
"Около 13:00 4 августа в Тайваньском проливе были проведены боевые стрельбы на дальние дистанции и нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты были достигнуты", — говорится в сообщении в официальном аккаунте в WeChat.
Маневры стартовали в 12:00 по местному времени (08:00 тбс) и продлятся до воскресенья.
Китайские военные заранее опубликовали координаты, чтобы избежать захода судов или пролета самолетов.
Масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня стали ответом на решение Тайбэя принять на острове спикера палаты представителей США Ненси Пелоси.