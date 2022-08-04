https://sputnik-georgia.ru/20220804/vystavka-predmety-naydennye-v-pogone-za-udovolstviyami-otkroetsya-v-tbilisi-269168615.html
Выставка "Предметы, найденные в погоне за удовольствиями" откроется в Тбилиси
Выставка "Предметы, найденные в погоне за удовольствиями" откроется в Тбилиси
В день открытия гости смогут не только насладиться картинами живописца, но и лично встретиться с ней 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T10:21+0400
2022-08-04T10:21+0400
2022-08-04T10:21+0400
выставка
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Выставка работ грузинской художницы Маки Батиашвили "Objects Found in the Pursuit of Pleasure" ("Предметы, найденные в погоне за удовольствиями") откроется в Тбилиси 4 августа.Экспозицию можно будет увидеть в выставочном пространстве Radisson Blu Iveria Hotel. В день открытия гости смогут не только насладиться картинами живописца, но и лично встретиться с ней.Организаторы отмечают, что работам Батиашвили характерна ярко выраженная современная и грузинская эстетика."Люди, застрявшие в мыслях и мечтах, интегрированные с природой и в то же время рационально отделенные от нее. Это уже встретившиеся или те, кто встретятся в будущем, запечатленные в памяти портреты, движущиеся и застывшие графические фигуры, черно-белые пейзажи…" – описывают экспозицию организаторы.Мака Батиашвили – успешная грузинская художница, которая в 2015 году была удостоена награды "World Master in arts". Работы грузинки были выставлены в Германии, Нидерландах, Франции, Литве, Израиле, Великобритании, Чехии, Украине и родной Грузии.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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выставка, анонсы , грузия, новости, культура, художник, грузинские художники
Выставка "Предметы, найденные в погоне за удовольствиями" откроется в Тбилиси
В день открытия гости смогут не только насладиться картинами живописца, но и лично встретиться с ней
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Выставка работ грузинской художницы Маки Батиашвили "Objects Found in the Pursuit of Pleasure" ("Предметы, найденные в погоне за удовольствиями") откроется в Тбилиси 4 августа.
Экспозицию можно будет увидеть в выставочном пространстве Radisson Blu Iveria Hotel. В день открытия гости смогут не только насладиться картинами живописца, но и лично встретиться с ней.
Организаторы отмечают, что работам Батиашвили характерна ярко выраженная современная и грузинская эстетика.
"Люди, застрявшие в мыслях и мечтах, интегрированные с природой и в то же время рационально отделенные от нее. Это уже встретившиеся или те, кто встретятся в будущем, запечатленные в памяти портреты, движущиеся и застывшие графические фигуры, черно-белые пейзажи…" – описывают экспозицию организаторы.
Мака Батиашвили – успешная грузинская художница, которая в 2015 году была удостоена награды "World Master in arts". Работы грузинки были выставлены в Германии, Нидерландах, Франции, Литве, Израиле, Великобритании, Чехии, Украине и родной Грузии.