https://sputnik-georgia.ru/20220805/glavnyy-infektsionist-gruzii-prizyvaet-grazhdan-vaktsinirovatsya-protiv-covid-19-269215414.html

Главный инфекционист Грузии призывает граждан вакцинироваться против COVID-19

Главный инфекционист Грузии призывает граждан вакцинироваться против COVID-19

Специалист считает, что в Грузии необходимую запустить новую информационную кампанию для вакцинации против коронавируса 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T10:41+0400

2022-08-05T10:41+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе считает необходимым поднять в Грузии показатель вакцинации против коронавируса.По последним данным, с начала пандемии коронавируса всего в Грузии сделано 2 904 080 прививок. Двумя дозами вакцинированы 1 271 642 человека. Это 48,5% населения старше 18 лет. На третью бустер-дозу решились 255 928 человек.Главный инфекционист считает, что в Грузии как-нибудь нужно поднять уровень вакцинации, запустить необходимую информационную кампанию."Мы должны как-нибудь убедить население сделать вакцину. В процессе наблюдается определенная стагнация. Сложно сказать, кто ответственен. Государство делает все, что может. Вакцина завезена в достаточном количестве", - отметил Церцвадзе.Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года. На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 11 802.По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 698 020 случаев инфицирования, 16 869 скончались. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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