https://sputnik-georgia.ru/20220805/markedonov-rasskazal-zachem-erdogan-edet-v-rossiyu---video-269214052.html

Маркедонов рассказал, зачем Эрдоган едет в Россию - видео

Маркедонов рассказал, зачем Эрдоган едет в Россию - видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет лично обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине и убедить его "присоединиться к... 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T11:47+0400

2022-08-05T11:47+0400

2022-08-05T16:47+0400

мультимедиа

видео

китай

обострение ситуации вокруг украины 2022

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На что рассчитывает Зеленский и забудет ли Китай про историю с "Мотор Сич"? Зачем президент Турции Эрдоган летит в Россию и что будет обсуждать с Владимиром Путиным? Почему в разных частях земного шара одновременно начали вспыхивать застарелые конфликты? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, видео, китай, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео