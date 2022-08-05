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Маркедонов рассказал, зачем Эрдоган едет в Россию - видео
Маркедонов рассказал, зачем Эрдоган едет в Россию - видео
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет лично обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине и убедить его "присоединиться к... 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T11:47+0400
2022-08-05T11:47+0400
2022-08-05T16:47+0400
мультимедиа
видео
китай
обострение ситуации вокруг украины 2022
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На что рассчитывает Зеленский и забудет ли Китай про историю с "Мотор Сич"? Зачем президент Турции Эрдоган летит в Россию и что будет обсуждать с Владимиром Путиным? Почему в разных частях земного шара одновременно начали вспыхивать застарелые конфликты? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, китай, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Маркедонов рассказал, зачем Эрдоган едет в Россию - видео
11:47 05.08.2022 (обновлено: 16:47 05.08.2022)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет лично обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине и убедить его "присоединиться к единому миру" для противостояния с Россией
На что рассчитывает Зеленский и забудет ли Китай про историю с "Мотор Сич"?
Зачем президент Турции Эрдоган летит в Россию и что будет обсуждать с Владимиром Путиным? Почему в разных частях земного шара одновременно начали вспыхивать застарелые конфликты?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.