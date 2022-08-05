https://sputnik-georgia.ru/20220805/minoborony-rossii-ssha-mogut-byt-prichastny-k-vozniknoveniyu-novogo-koronavirusa-269214343.html

Минобороны России: США могут быть причастны к возникновению нового коронавируса

Минобороны России: США могут быть причастны к возникновению нового коронавируса

Министерство обороны России заявило, что США могут быть причастны к возникновению нового коронавируса. Смотрите подробности в видео 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T11:43+0400

2022-08-05T11:43+0400

2022-08-05T11:43+0400

минобороны рф

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Как следует из заявления ведомства, COVID-19, вероятно, создан искусственно. Развитие пандемии позволяет предположить ее преднамеренный характер, отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

минобороны рф, мультимедиа, видео, коронавирус covid-19, видео