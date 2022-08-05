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Минобороны России: США могут быть причастны к возникновению нового коронавируса
Минобороны России: США могут быть причастны к возникновению нового коронавируса
Министерство обороны России заявило, что США могут быть причастны к возникновению нового коронавируса. Смотрите подробности в видео 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T11:43+0400
2022-08-05T11:43+0400
2022-08-05T11:43+0400
минобороны рф
мультимедиа
видео
коронавирус covid-19
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Как следует из заявления ведомства, COVID-19, вероятно, создан искусственно. Развитие пандемии позволяет предположить ее преднамеренный характер, отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
минобороны рф, мультимедиа, видео, коронавирус covid-19, видео
Минобороны России: США могут быть причастны к возникновению нового коронавируса
Министерство обороны России заявило, что США могут быть причастны к возникновению нового коронавируса. Смотрите подробности в видео
Как следует из заявления ведомства, COVID-19, вероятно, создан искусственно.
Развитие пандемии позволяет предположить ее преднамеренный характер, отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.