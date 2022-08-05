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Минобороны России: США могут быть причастны к возникновению нового коронавируса
Минобороны России: США могут быть причастны к возникновению нового коронавируса
Министерство обороны России заявило, что США могут быть причастны к возникновению нового коронавируса. Смотрите подробности в видео 05.08.2022, Sputnik Грузия
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Как следует из заявления ведомства, COVID-19, вероятно, создан искусственно. Развитие пандемии позволяет предположить ее преднамеренный характер, отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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минобороны рф, мультимедиа, видео, коронавирус covid-19, видео

Минобороны России: США могут быть причастны к возникновению нового коронавируса

11:43 05.08.2022
© video: Russian Ministry of Defense
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Министерство обороны России заявило, что США могут быть причастны к возникновению нового коронавируса. Смотрите подробности в видео
Как следует из заявления ведомства, COVID-19, вероятно, создан искусственно.
Развитие пандемии позволяет предположить ее преднамеренный характер, отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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