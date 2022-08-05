https://sputnik-georgia.ru/20220805/o-chem-govorili-putin-i-erdogan-na-vstreche-v-sochi-269233673.html

О чем говорили Путин и Эрдоган на встрече в Сочи

О чем говорили Путин и Эрдоган на встрече в Сочи

Переговоры длились более четырех часов, и по их итогам было принято совместное заявление 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T20:57+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи.В начале встречи российский лидер назвал "Турецкий поток" одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из России, за что партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре.Владимир Путин на встрече с турецким коллегой указал на увеличение российско-турецкого товарооборота за пять месяцев текущего года.Путин также отметил большое количество направлений взаимодействия между двумя странами."У нас есть крупные проекты. Все знают про строительство атомной электростанции "Аккую". Но есть и другие направления", - добавил российский лидер.В свою очередь, Реджеп Тайип на встрече сказал о планах Анкары открыть новую страницу в двусторонних отношениях.

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в мире, новости, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика