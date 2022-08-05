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О чем говорили Путин и Эрдоган на встрече в Сочи
О чем говорили Путин и Эрдоган на встрече в Сочи
Переговоры длились более четырех часов, и по их итогам было принято совместное заявление 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T20:57+0400
2022-08-05T20:57+0400
2022-08-05T21:15+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи.В начале встречи российский лидер назвал "Турецкий поток" одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из России, за что партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре.Владимир Путин на встрече с турецким коллегой указал на увеличение российско-турецкого товарооборота за пять месяцев текущего года.Путин также отметил большое количество направлений взаимодействия между двумя странами."У нас есть крупные проекты. Все знают про строительство атомной электростанции "Аккую". Но есть и другие направления", - добавил российский лидер.В свою очередь, Реджеп Тайип на встрече сказал о планах Анкары открыть новую страницу в двусторонних отношениях.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика
О чем говорили Путин и Эрдоган на встрече в Сочи
20:57 05.08.2022 (обновлено: 21:15 05.08.2022)
Переговоры длились более четырех часов, и по их итогам было принято совместное заявление
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи.
"Переговоры длились более четырех часов. По их итогам было принято совместное заявление", - сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В начале встречи российский лидер назвал "Турецкий поток" одной из важнейших артерий снабжения Европы газом из России, за что партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре.
Владимир Путин на встрече с турецким коллегой указал на увеличение российско-турецкого товарооборота за пять месяцев текущего года.
"Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза", - сказал президент.
Путин также отметил большое количество направлений взаимодействия между двумя странами.
"У нас есть крупные проекты. Все знают про строительство атомной электростанции "Аккую". Но есть и другие направления", - добавил российский лидер.
В свою очередь, Реджеп Тайип на встрече сказал о планах Анкары открыть новую страницу в двусторонних отношениях.