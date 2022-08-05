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Разборки в клинике Тбилиси: ранен директор кожно-венерологического диспансера
Разборки в клинике Тбилиси: ранен директор кожно-венерологического диспансера
Директор клиники ранен в руку, и ему проводят операцию 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T19:57+0400
2022-08-05T19:57+0400
2022-08-05T20:01+0400
грузия
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Врач диспансера кожных и венерологических заболеваний ранил из огнестрельного оружия директора клиники Георгия Галдава.По данным телеканала "Рустави 2", директор клиники ранен в руку и ему проводят операцию.До выстрела между врачом и директором произошла ссора.Уголовное дело возбуждено по статье "попытка умышленного убийства".
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости
Разборки в клинике Тбилиси: ранен директор кожно-венерологического диспансера
19:57 05.08.2022 (обновлено: 20:01 05.08.2022)
Директор клиники ранен в руку, и ему проводят операцию
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Врач диспансера кожных и венерологических заболеваний ранил из огнестрельного оружия директора клиники Георгия Галдава.
По данным телеканала "Рустави 2", директор клиники ранен в руку и ему проводят операцию.
До выстрела между врачом и директором произошла ссора.
Уголовное дело возбуждено по статье "попытка умышленного убийства".