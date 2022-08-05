https://sputnik-georgia.ru/20220805/razborki-v-klinike-tbilisi-ranen-direktor-kozhno-venerologicheskogo-dispansera-269232390.html

Разборки в клинике Тбилиси: ранен директор кожно-венерологического диспансера

Разборки в клинике Тбилиси: ранен директор кожно-венерологического диспансера

Директор клиники ранен в руку, и ему проводят операцию 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T19:57+0400

2022-08-05T19:57+0400

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грузия

происшествия

новости

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Врач диспансера кожных и венерологических заболеваний ранил из огнестрельного оружия директора клиники Георгия Галдава.По данным телеканала "Рустави 2", директор клиники ранен в руку и ему проводят операцию.До выстрела между врачом и директором произошла ссора.Уголовное дело возбуждено по статье "попытка умышленного убийства".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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