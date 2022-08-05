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Россия может сократить план по экспорту зерна
Россия может сократить план по экспорту зерна
Это может негативно отразиться на мировом рынке зерновых, заявил Патрушев 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T15:24+0400
2022-08-05T15:24+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев допустил, что Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за рубеж, но внутренний рынок обеспечит полностью, передает РИА Новости.По словам Патрушева, сейчас во всех федеральных округах интенсивно идут уборочные работы. Аграрии обработали 27 процентов полей, собрав порядка 55 миллионов тонн зерновых. Министр отметил, что это в целом неплохой показатель, но заметно меньше, чем год назад.Возможное снижение урожая объясняется поздним началом работ во многих регионах из-за холодной весны, а также погодными условиями. Кроме того, существуют сложности с поставками иностранных комплектующих для техники.В этом году Минсельхоз РФ прогнозировал урожай зерновых на уровне в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю России 87 миллионов тонн пшеницы. Из этого общего объема 50 миллионов тонн могли пойти на экспорт.В 2021 году в стране собрали 120,656 миллиона тонн зерна, из которых 75,94 миллиона тонн — пшеница. Грузия зависит от экспорта российской пшеницы - 95% импортируемой в страну пшеницы и муки поступает из России.
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Россия может сократить план по экспорту зерна
15:24 05.08.2022 (обновлено: 16:45 05.08.2022)
Это может негативно отразиться на мировом рынке зерновых, заявил Патрушев
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев допустил, что Россия может в этом году сократить план по поставкам зерна за рубеж, но внутренний рынок обеспечит полностью, передает РИА Новости
.
По словам Патрушева, сейчас во всех федеральных округах интенсивно идут уборочные работы. Аграрии обработали 27 процентов полей, собрав порядка 55 миллионов тонн зерновых. Министр отметил, что это в целом неплохой показатель, но заметно меньше, чем год назад.
Возможное снижение урожая объясняется поздним началом работ во многих регионах из-за холодной весны, а также погодными условиями. Кроме того, существуют сложности с поставками иностранных комплектующих для техники.
"В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 миллионов тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых",- заявил Патрушев.
В этом году Минсельхоз РФ прогнозировал урожай зерновых на уровне в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю России 87 миллионов тонн пшеницы. Из этого общего объема 50 миллионов тонн могли пойти на экспорт.
В 2021 году в стране собрали 120,656 миллиона тонн зерна, из которых 75,94 миллиона тонн — пшеница.
Грузия зависит от экспорта российской пшеницы - 95% импортируемой в страну пшеницы и муки поступает из России.