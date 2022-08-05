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"Скорая помощь" в Грузии становится платной?
"Скорая помощь" в Грузии становится платной?
Между "Скорой помощью" и страховыми компаниями возникло недоразумение 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T16:07+0400
2022-08-05T16:07+0400
2022-08-05T16:19+0400
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минздрав грузии
скорая помощь
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Услуги Службы скорой медицинской помощи в Грузии являются и будут бесплатными для всех граждан и гостей страны, говорится в заявлении Минздрава Грузии.Ранее в СМИ распространилась информация о том, что услуги "Скорой помощи" в стране могут стать платными. Причиной ажиотажа стало недоразумение, которое возникло из-за письма Службы скорой помощи представителям 18 страховых компаний. Так, в письме страховым компаниям предлагались специальные услуги Службы скорой медицинской помощи за определенную плату. Однако часть страховых компаний восприняла это как введение цен за любой сервис "Скорой помощи".В ведомстве пояснили, что для частных страховых компаний было предложено дополнительное нестандартное обслуживание и решение по данному вопросу пока не принято.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, минздрав грузии, скорая помощь
"Скорая помощь" в Грузии становится платной?
16:07 05.08.2022 (обновлено: 16:19 05.08.2022)
Между "Скорой помощью" и страховыми компаниями возникло недоразумение
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Услуги Службы скорой медицинской помощи в Грузии являются и будут бесплатными для всех граждан и гостей страны, говорится в заявлении Минздрава Грузии.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что услуги "Скорой помощи" в стране могут стать платными. Причиной ажиотажа стало недоразумение, которое возникло из-за письма Службы скорой помощи представителям 18 страховых компаний.
Так, в письме страховым компаниям предлагались специальные услуги Службы скорой медицинской помощи за определенную плату. Однако часть страховых компаний восприняла это как введение цен за любой сервис "Скорой помощи".
"Данная информация не соответствует действительности. Обслуживание Центра чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи для всех граждан Грузии и приехавших в Грузию гостей есть и будет бесплатным", - говорится в заявлении Минздрава.
В ведомстве пояснили, что для частных страховых компаний было предложено дополнительное нестандартное обслуживание и решение по данному вопросу пока не принято.