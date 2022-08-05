https://sputnik-georgia.ru/20220805/skoraya-pomosch-v-gruzii-stanovitsya-platnoy--269226582.html

"Скорая помощь" в Грузии становится платной?

"Скорая помощь" в Грузии становится платной?

Между "Скорой помощью" и страховыми компаниями возникло недоразумение 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T16:07+0400

2022-08-05T16:07+0400

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грузия

общество

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минздрав грузии

скорая помощь

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Услуги Службы скорой медицинской помощи в Грузии являются и будут бесплатными для всех граждан и гостей страны, говорится в заявлении Минздрава Грузии.Ранее в СМИ распространилась информация о том, что услуги "Скорой помощи" в стране могут стать платными. Причиной ажиотажа стало недоразумение, которое возникло из-за письма Службы скорой помощи представителям 18 страховых компаний. Так, в письме страховым компаниям предлагались специальные услуги Службы скорой медицинской помощи за определенную плату. Однако часть страховых компаний восприняла это как введение цен за любой сервис "Скорой помощи".В ведомстве пояснили, что для частных страховых компаний было предложено дополнительное нестандартное обслуживание и решение по данному вопросу пока не принято.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, минздрав грузии, скорая помощь