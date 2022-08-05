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Стрелявший в директора кожно-венерологического диспансера врач задержан
Стрелявший в директора кожно-венерологического диспансера врач задержан
Директор клиники был ранен в руку, и ему провели операцию 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T23:15+0400
2022-08-05T23:15+0400
2022-08-05T23:44+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали обвиняемого в попытке убийства директора диспансера кожных и венерологических заболеваний Георгия Галдава.По предварительным данным, пожилой сотрудник выстрелил в директора во время ссоры, что стало причиной ссоры, на данный момент не уточняется.Что касается самого Галдава, то он был ранен в плечо. Ему уже провели операцию, и он в тяжелом состоянии находится в реанимации.Следствие по делу о попытке умышленного убийства продолжается. В случае подтверждения вины, задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, происшествия, грузия, мвд грузии
Стрелявший в директора кожно-венерологического диспансера врач задержан
23:15 05.08.2022 (обновлено: 23:44 05.08.2022)
Директор клиники был ранен в руку, и ему провели операцию
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали обвиняемого в попытке убийства директора диспансера кожных и венерологических заболеваний Георгия Галдава.
По предварительным данным, пожилой сотрудник выстрелил в директора во время ссоры, что стало причиной ссоры, на данный момент не уточняется.
Что касается самого Галдава, то он был ранен в плечо. Ему уже провели операцию, и он в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Следствие по делу о попытке умышленного убийства продолжается. В случае подтверждения вины, задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.