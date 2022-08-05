https://sputnik-georgia.ru/20220805/strelyavshiy-v-direktora-kozhno-venerologicheskogo-dispansera-vrach-zaderzhan-269235362.html

Стрелявший в директора кожно-венерологического диспансера врач задержан

Стрелявший в директора кожно-венерологического диспансера врач задержан

Директор клиники был ранен в руку, и ему провели операцию 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T23:15+0400

2022-08-05T23:15+0400

2022-08-05T23:44+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали обвиняемого в попытке убийства директора диспансера кожных и венерологических заболеваний Георгия Галдава.По предварительным данным, пожилой сотрудник выстрелил в директора во время ссоры, что стало причиной ссоры, на данный момент не уточняется.Что касается самого Галдава, то он был ранен в плечо. Ему уже провели операцию, и он в тяжелом состоянии находится в реанимации.Следствие по делу о попытке умышленного убийства продолжается. В случае подтверждения вины, задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, происшествия, грузия, мвд грузии