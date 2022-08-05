https://sputnik-georgia.ru/20220805/tsentralnuyu-avtomagistral-gruzii-zakroyut-na-sutki-iz-za-drifta-269232496.html

Центральную автомагистраль Грузии закроют на сутки из-за дрифта

Центральную автомагистраль Грузии закроют на сутки из-за дрифта

Ограничения вводятся в связи с запланированным BMW Club Georgia чемпионатом по дрифту 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T20:24+0400

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зугдиди

департамент автомобильных дорог

автодорога всток-запад

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Движение на центральной автомагистрали международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет запрещено пятого августа с 20:00 часов до 20:00 часов 7 августа на 332 километре трассы, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.По информации ведомства, ограничения вводятся в связи с запланированным BMW Club Georgia чемпионатом по дрифту на территории бывшего автовокзала в городе Зугдиди.В указанный период транспортные средства, движущиеся с востока на запад, будут проезжать по улице Ниношвили. Между тем, автотранспорт, движущийся с запада на восток, будет проезжать по улице Лагидзе.

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грузия, новости, общество, зугдиди, департамент автомобильных дорог, автодорога всток-запад