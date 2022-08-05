https://sputnik-georgia.ru/20220805/u-ekonomiki-gruzii-est-shans-natsbank-uluchshil-prognoz-rosta-vvp-269209949.html

У экономики Грузии есть шанс: Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП

У экономики Грузии есть шанс: Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП

В июне 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост наблюдался почти во всех секторах 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T09:01+0400

2022-08-05T09:01+0400

2022-08-05T09:01+0400

грузия

новости

экономика

национальный банк грузии

коба гвенетадзе

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ТБИЛИСИ, 5 авг - Sputnik. Национальный банк Грузии улучшил прогноз по росту экономики Грузии с 4,5% до 9%, заявил глава регулятора Коба Гвенетадзе.По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный рост ВВП в июне 2022 года составил 7,2%, по сравнению с тем же периодом 2021 года. Кроме того, средний показатель реального роста за второй квартал составил 7,2%, а за шесть месяцев – 10,5%."Ожидается, что осуществленный и анонсированный Федеральной резервной системой США и Центральными банками Европы рост процентных ставок будет иметь эффект, подобный ужесточению монетарной политики на кредиты в иностранной валюте в Грузии. В результате развития событий подобным образом, Нацбанк прогнозирует рост экономики в 2022 году до 9%", - сказал Гвенетадзе.По данным статистики, в июне 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост наблюдался почти во всех секторах. Значительный вклад в рост экономики страны внесли сферы транспорта и складирования, электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, гостиниц и ресторанов, горнодобывающей промышленности.Падение было зафиксировано в обрабатывающей промышленности, строительстве и сделках с недвижимостью.

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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, коба гвенетадзе