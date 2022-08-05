https://sputnik-georgia.ru/20220805/v-kakheti-demontirovali-desyat-nezakonnykh-ugolnykh-yam-269219451.html

В Кахети демонтировали десять незаконных угольных ям

В Кахети демонтировали десять незаконных угольных ям

По словам специалистов ведомства, данные действия правонарушителей создавали угрозу окружающей среде 05.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-05T12:45+0400

2022-08-05T12:45+0400

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грузия

новости

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору за окружающей средой Грузии демонтировали в регионе Кахети десять незаконных угольных ям, сообщает пресс-служба ведомства.На территории, прилегающей к селу Гиоргицминда в Сагареджойском районе, правонарушители осуществляли добычу древесного угля, нарушая требования технического регламента охраны окружающей среды.Это вызывало задымление на близлежащей территории, загрязнение атмосферного воздуха. По словам специалистов ведомства, данные действия правонарушителей создавали угрозу окружающей среде.Специалисты регионального управления Кахети составили соответствующие протоколы и демонтировали все десять угольных ям.Материалы для дальнейшего реагирования переданы в соответствующие районные суды.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии