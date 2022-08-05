https://sputnik-georgia.ru/20220805/v-kakheti-demontirovali-desyat-nezakonnykh-ugolnykh-yam-269219451.html
В Кахети демонтировали десять незаконных угольных ям
В Кахети демонтировали десять незаконных угольных ям
По словам специалистов ведомства, данные действия правонарушителей создавали угрозу окружающей среде 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T12:45+0400
2022-08-05T12:45+0400
2022-08-05T13:32+0400
грузия
новости
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору за окружающей средой Грузии демонтировали в регионе Кахети десять незаконных угольных ям, сообщает пресс-служба ведомства.На территории, прилегающей к селу Гиоргицминда в Сагареджойском районе, правонарушители осуществляли добычу древесного угля, нарушая требования технического регламента охраны окружающей среды.Это вызывало задымление на близлежащей территории, загрязнение атмосферного воздуха. По словам специалистов ведомства, данные действия правонарушителей создавали угрозу окружающей среде.Специалисты регионального управления Кахети составили соответствующие протоколы и демонтировали все десять угольных ям.Материалы для дальнейшего реагирования переданы в соответствующие районные суды.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
В Кахети демонтировали десять незаконных угольных ям
12:45 05.08.2022 (обновлено: 13:32 05.08.2022)
По словам специалистов ведомства, данные действия правонарушителей создавали угрозу окружающей среде
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору за окружающей средой Грузии демонтировали в регионе Кахети десять незаконных угольных ям, сообщает пресс-служба ведомства.
На территории, прилегающей к селу Гиоргицминда в Сагареджойском районе, правонарушители осуществляли добычу древесного угля, нарушая требования технического регламента охраны окружающей среды.
Это вызывало задымление на близлежащей территории, загрязнение атмосферного воздуха. По словам специалистов ведомства, данные действия правонарушителей создавали угрозу окружающей среде.
Специалисты регионального управления Кахети составили соответствующие протоколы и демонтировали все десять угольных ям.
Материалы для дальнейшего реагирования переданы в соответствующие районные суды.