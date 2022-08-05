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Жертвой Конго-крымской лихорадки в Грузии стал еще один человек
Жертвой Конго-крымской лихорадки в Грузии стал еще один человек
В Грузии наблюдается рост числа случаев Конго-крымской лихорадки 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T11:41+0400
2022-08-05T11:41+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Еще один человек скончался в Грузии от Конго-крымской лихорадки, таким образом число жертв этой инфекции в стране в этом году достигло трех, заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире "Палитраньюс".По словам специалиста, в этом году в стране было зафиксировано 44 случая данной инфекции, три из них имели летальный исход.В Грузии наблюдается рост случаев Конго-крымской лихорадки. Ранее в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии заявили, что в Грузии Конго-крымское заболевание появилось в 2009 году. Каждый год в стране выявляли от одного до 15 случаев, однако этот год оказался рекордным по количеству выявленных случаев.С 2009 года по сей день в Грузии зафиксировано всего 164 случая Конго-крымской лихорадки и 21 смерть. В целом, показатель смертности в течение всех этих лет составил 12.9%.Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах.Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.
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Жертвой Конго-крымской лихорадки в Грузии стал еще один человек
11:41 05.08.2022 (обновлено: 13:42 05.08.2022)
В Грузии наблюдается рост числа случаев Конго-крымской лихорадки
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik.
Еще один человек скончался в Грузии от Конго-крымской лихорадки, таким образом число жертв этой инфекции в стране в этом году достигло трех, заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире "Палитраньюс
".
По словам специалиста, в этом году в стране было зафиксировано 44 случая данной инфекции, три из них имели летальный исход.
В Грузии наблюдается рост случаев Конго-крымской лихорадки. Ранее в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии заявили, что в Грузии Конго-крымское заболевание появилось в 2009 году. Каждый год в стране выявляли от одного до 15 случаев, однако этот год оказался рекордным по количеству выявленных случаев.
С 2009 года по сей день в Грузии зафиксировано всего 164 случая Конго-крымской лихорадки и 21 смерть. В целом, показатель смертности в течение всех этих лет составил 12.9%.
Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах.
Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.