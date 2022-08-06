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Борьба с воровским миром в Грузии: задержаны восемь человек
Борьба с воровским миром в Грузии: задержаны восемь человек
Обвиняемые устраивали воровские разборки, решая проблемы граждан "по понятиям" 06.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-06T13:31+0400
2022-08-06T13:31+0400
2022-08-06T14:14+0400
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ТБИЛИСИ,6 авг — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали восемь человек по обвинению в воровских разборках в Тбилиси, Чиатура и Сачхере, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Из восьми задержанных шестеро были в прошлом судимы за различные преступления.В результате расследования было установлено, что бвиняемые на основании обращения граждан рассматривали финансовые споры по воровским понятиям и связывались с ворами в законе, живущими за границей. После воровских разборок они лично контролировали исполнение решений воров в законе и заставляли принести деньги.По данным МВД, обвиняемые принимали участие в нескольких воровских разборках в Турции и Грузии, в которых участвовали находящиеся за границей воры в законе: Чинка (Тенгиз Хоперия), Чута (Давид Курасбедиани), Ремена (Роман Барбакадзе), Жорикович (Мераб Чеишвили) и авторитет Джеиран Кинцурашвили.Задержанным грозит от трех до 15 лет лишения свободы за членство в воровском мире, обращение к члену воровского мира и поддержку деятельности воровского мира.
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происшествия, грузия, новости, турция, воровское сообщество, преступность в грузии
Борьба с воровским миром в Грузии: задержаны восемь человек
13:31 06.08.2022 (обновлено: 14:14 06.08.2022)
Обвиняемые устраивали воровские разборки, решая проблемы граждан "по понятиям"
ТБИЛИСИ,6 авг — Sputnik.
Сотрудники МВД Грузии задержали восемь человек по обвинению в воровских разборках в Тбилиси, Чиатура и Сачхере, говорится в сообщении
на сайте МВД Грузии.
Из восьми задержанных шестеро были в прошлом судимы за различные преступления.
В результате расследования было установлено, что бвиняемые на основании обращения граждан рассматривали финансовые споры по воровским понятиям и связывались с ворами в законе, живущими за границей. После воровских разборок они лично контролировали исполнение решений воров в законе и заставляли принести деньги.
По данным МВД, обвиняемые принимали участие в нескольких воровских разборках в Турции и Грузии, в которых участвовали находящиеся за границей воры в законе: Чинка (Тенгиз Хоперия), Чута (Давид Курасбедиани), Ремена (Роман Барбакадзе), Жорикович (Мераб Чеишвили) и авторитет Джеиран Кинцурашвили.
Задержанным грозит от трех до 15 лет лишения свободы за членство в воровском мире, обращение к члену воровского мира и поддержку деятельности воровского мира.