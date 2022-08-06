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День памяти фотокорреспондента Андрея Стенина - видео
День памяти фотокорреспондента Андрея Стенина - видео
Восемь лет назад, 6 августа 2014 года, автомобиль, в котором Андрей ехал на редакционное задание, был расстрелян украинскими военными под Донецком. 06.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-06T22:01+0400
2022-08-06T22:01+0400
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Андрей Стенин освещал войну такой, какой он ее видел. Его работы – высшая степень журналистской честности.
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День памяти фотокорреспондента Андрея Стенина - видео
22:01 06.08.2022 (обновлено: 22:19 08.08.2022)
Восемь лет назад, 6 августа 2014 года, автомобиль, в котором Андрей ехал на редакционное задание, был расстрелян украинскими военными под Донецком.
Андрей Стенин освещал войну такой, какой он ее видел. Его работы – высшая степень журналистской честности.