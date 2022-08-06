https://sputnik-georgia.ru/20220806/den-pamyati-fotokorrespondenta-andreya-stenina---video-269289116.html

День памяти фотокорреспондента Андрея Стенина - видео

День памяти фотокорреспондента Андрея Стенина - видео

Восемь лет назад, 6 августа 2014 года, автомобиль, в котором Андрей ехал на редакционное задание, был расстрелян украинскими военными под Донецком. 06.08.2022, Sputnik Грузия

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Андрей Стенин освещал войну такой, какой он ее видел. Его работы – высшая степень журналистской честности.

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