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Эксперт о визите Эрдогана в Сочи: Россия будет сотрудничать с Анкарой
Эксперт о визите Эрдогана в Сочи: Россия будет сотрудничать с Анкарой
Президент Турции, глава одного из основных государств НАТО, прибыл в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным. Какие могут быть последствия этого? 06.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-06T18:39+0400
2022-08-06T18:39+0400
2022-08-06T18:39+0400
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Визит Эрдогана не является чем-то необычным, считает российский эксперт по Турции Иван Стародубцев. Какие темы для обсуждения есть у руководителей двух государств? Заинтересована ли Анкара в покупке российской военной техники? Нужны ли России турецкие беспилотники? В чем сложности отношений Турции и НАТО? Обо всем этом смотрите в интервью "Sputnik на русском".
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, экспертное мнение, мультимедиа, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, видео
Эксперт о визите Эрдогана в Сочи: Россия будет сотрудничать с Анкарой
Президент Турции, глава одного из основных государств НАТО, прибыл в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным. Какие могут быть последствия этого?
Визит Эрдогана не является чем-то необычным, считает российский эксперт по Турции Иван Стародубцев. Какие темы для обсуждения есть у руководителей двух государств? Заинтересована ли Анкара в покупке российской военной техники? Нужны ли России турецкие беспилотники? В чем сложности отношений Турции и НАТО? Обо всем этом смотрите в интервью "Sputnik на русском
".