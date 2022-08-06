https://sputnik-georgia.ru/20220806/ekspert-o-vizite-erdogana-v-sochi-rossiya-budet-sotrudnichat-s-ankaroy-269248123.html

Эксперт о визите Эрдогана в Сочи: Россия будет сотрудничать с Анкарой

Эксперт о визите Эрдогана в Сочи: Россия будет сотрудничать с Анкарой

Президент Турции, глава одного из основных государств НАТО, прибыл в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным. Какие могут быть последствия этого? 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T18:39+0400

2022-08-06T18:39+0400

2022-08-06T18:39+0400

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Визит Эрдогана не является чем-то необычным, считает российский эксперт по Турции Иван Стародубцев. Какие темы для обсуждения есть у руководителей двух государств? Заинтересована ли Анкара в покупке российской военной техники? Нужны ли России турецкие беспилотники? В чем сложности отношений Турции и НАТО? Обо всем этом смотрите в интервью "Sputnik на русском".

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видео, экспертное мнение, мультимедиа, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, видео