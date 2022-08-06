https://sputnik-georgia.ru/20220806/krasavitsa-kavkaza--zhurnal-biograph-posvyatil-statyu-gruzii-269223683.html
"Красавица Кавказа" – журнал Biograph посвятил статью Грузии
"Красавица Кавказа" – журнал Biograph посвятил статью Грузии
Автор рассказала о гостеприимности грузин и уникальной истории страны 06.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-06T19:01+0400
2022-08-06T19:01+0400
2022-08-06T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Известная болгарская журналистка и телеведущая Мартина Ганчева написала статью о Грузии, которая была опубликована в журнале Biograph, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.В материале под названием "Красавица Кавказа" журналистка делится опытом и впечатлениями, полученными от путешествия по Грузии. Автор рассказывает о гостеприимности грузин, уникальной истории страны, традициях, особенном фольклоре и многообразии грузинской кухни.Журналистка побывала в Грузии в июне по приглашению Национальной администрации туризма при поддержке посольства Грузии в Болгарии.В рамках тура для журналистов из Болгарии прошел кулинарный мастер-класс, в котором представители СМИ могли принять участие в изготовлении грузинских блюд.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм
"Красавица Кавказа" – журнал Biograph посвятил статью Грузии
Автор рассказала о гостеприимности грузин и уникальной истории страны
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Известная болгарская журналистка и телеведущая Мартина Ганчева написала статью о Грузии, которая была опубликована в журнале Biograph, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
В материале под названием "Красавица Кавказа" журналистка делится опытом и впечатлениями, полученными от путешествия по Грузии. Автор рассказывает о гостеприимности грузин, уникальной истории страны, традициях, особенном фольклоре и многообразии грузинской кухни.
Журналистка побывала в Грузии в июне по приглашению Национальной администрации туризма при поддержке посольства Грузии в Болгарии.
В рамках тура для журналистов из Болгарии прошел кулинарный мастер-класс, в котором представители СМИ могли принять участие в изготовлении грузинских блюд.