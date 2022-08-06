https://sputnik-georgia.ru/20220806/krasavitsa-kavkaza--zhurnal-biograph-posvyatil-statyu-gruzii-269223683.html

"Красавица Кавказа" – журнал Biograph посвятил статью Грузии

"Красавица Кавказа" – журнал Biograph посвятил статью Грузии

Автор рассказала о гостеприимности грузин и уникальной истории страны 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T19:01+0400

2022-08-06T19:01+0400

2022-08-06T19:01+0400

грузия

новости

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24110/11/241101136_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_106ac8ecbb8f5e8dd7f1b304cb8fd8fe.jpg

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Известная болгарская журналистка и телеведущая Мартина Ганчева написала статью о Грузии, которая была опубликована в журнале Biograph, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.В материале под названием "Красавица Кавказа" журналистка делится опытом и впечатлениями, полученными от путешествия по Грузии. Автор рассказывает о гостеприимности грузин, уникальной истории страны, традициях, особенном фольклоре и многообразии грузинской кухни.Журналистка побывала в Грузии в июне по приглашению Национальной администрации туризма при поддержке посольства Грузии в Болгарии.В рамках тура для журналистов из Болгарии прошел кулинарный мастер-класс, в котором представители СМИ могли принять участие в изготовлении грузинских блюд.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, туризм