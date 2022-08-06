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Нападение на директора больницы в Тбилиси: задержанному грозит до 15 лет тюрьмы
Нападение на директора больницы в Тбилиси: задержанному грозит до 15 лет тюрьмы
Врач пенсионного возраста ранил директора больницы прямо на территории медучреждения 06.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-06T12:31+0400
2022-08-06T12:31+0400
2022-08-06T13:14+0400
грузия
происшествия
новости
мвд грузии
попытка убийства
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Пожилому врачу, задержанному за попытку убийства директора диспансера кожных и венерологических заболеваний Георгия Галдава, грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, сообщает МВД Грузии.По данным ведомства, задержанный – мужчина 80 лет ранил Галдава во время ссоры прямо на территории диспансера.Полиция при задержание изъяла и орудие преступления. Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка убийства".Что касается самого Галдава, то он был ранен в плечо. Ему уже провели операцию, и после ночи в клинике его состояние стабилизировалось.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, попытка убийства
Нападение на директора больницы в Тбилиси: задержанному грозит до 15 лет тюрьмы
12:31 06.08.2022 (обновлено: 13:14 06.08.2022)
Врач пенсионного возраста ранил директора больницы прямо на территории медучреждения
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik.
Пожилому врачу, задержанному за попытку убийства директора диспансера кожных и венерологических заболеваний Георгия Галдава, грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, сообщает
МВД Грузии.
По данным ведомства, задержанный – мужчина 80 лет ранил Галдава во время ссоры прямо на территории диспансера.
Полиция при задержание изъяла и орудие преступления. Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка убийства".
Что касается самого Галдава, то он был ранен в плечо. Ему уже провели операцию, и после ночи в клинике его состояние стабилизировалось.