https://sputnik-georgia.ru/20220806/napadenie-na-direktora-bolnitsy-v-tbilisi-zaderzhannomu-grozit-do-15-let-tyurmy-269239748.html

Нападение на директора больницы в Тбилиси: задержанному грозит до 15 лет тюрьмы

Нападение на директора больницы в Тбилиси: задержанному грозит до 15 лет тюрьмы

Врач пенсионного возраста ранил директора больницы прямо на территории медучреждения 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T12:31+0400

2022-08-06T12:31+0400

2022-08-06T13:14+0400

грузия

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мвд грузии

попытка убийства

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Пожилому врачу, задержанному за попытку убийства директора диспансера кожных и венерологических заболеваний Георгия Галдава, грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, сообщает МВД Грузии.По данным ведомства, задержанный – мужчина 80 лет ранил Галдава во время ссоры прямо на территории диспансера.Полиция при задержание изъяла и орудие преступления. Уголовное дело возбуждено по статье "Попытка убийства".Что касается самого Галдава, то он был ранен в плечо. Ему уже провели операцию, и после ночи в клинике его состояние стабилизировалось.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, мвд грузии, попытка убийства