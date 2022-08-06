https://sputnik-georgia.ru/20220806/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii--v-iyule-vyyavili-sotni-narusheniy-269219657.html

Незаконная вырубка деревьев в Грузии – в июле выявили сотни нарушений

Незаконная вырубка деревьев в Грузии – в июле выявили сотни нарушений

Большего всего случаев незаконной добычи и транспортировки древесины выявлено в Кахети 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T15:01+0400

2022-08-06T15:01+0400

2022-08-06T15:01+0400

грузия

новости

вырубка лесов

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в июле этого года выявили 204 случая незаконной вырубки и транспортировки деревьев, говорится в сообщении ведомства.Из всех правонарушений в июле 16 фактов содержат признаки уголовного преступления, отмечают в ведомстве.Большего всего случаев незаконной добычи и транспортировки древесины выявлено в Кахети – 36 случаев. В других регионах ситуация следующая: Правонарушение зафиксировано и в Тбилиси. В июле в столице Грузии выявлен один факт незаконной добычи и транспортировки древесины.В целом изъято 600 кубических метров незаконно добытой древесины.Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, вырубка лесов