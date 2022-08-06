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Незаконная вырубка деревьев в Грузии – в июле выявили сотни нарушений
Незаконная вырубка деревьев в Грузии – в июле выявили сотни нарушений
Большего всего случаев незаконной добычи и транспортировки древесины выявлено в Кахети 06.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-06T15:01+0400
2022-08-06T15:01+0400
2022-08-06T15:01+0400
грузия
новости
вырубка лесов
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в июле этого года выявили 204 случая незаконной вырубки и транспортировки деревьев, говорится в сообщении ведомства.Из всех правонарушений в июле 16 фактов содержат признаки уголовного преступления, отмечают в ведомстве.Большего всего случаев незаконной добычи и транспортировки древесины выявлено в Кахети – 36 случаев. В других регионах ситуация следующая: Правонарушение зафиксировано и в Тбилиси. В июле в столице Грузии выявлен один факт незаконной добычи и транспортировки древесины.В целом изъято 600 кубических метров незаконно добытой древесины.Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, вырубка лесов
Незаконная вырубка деревьев в Грузии – в июле выявили сотни нарушений
Большего всего случаев незаконной добычи и транспортировки древесины выявлено в Кахети
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в июле этого года выявили 204 случая незаконной вырубки и транспортировки деревьев, говорится в сообщении ведомства.
Из всех правонарушений в июле 16 фактов содержат признаки уголовного преступления, отмечают в ведомстве.
Большего всего случаев незаконной добычи и транспортировки древесины выявлено в Кахети – 36 случаев. В других регионах ситуация следующая:
Самегрело - Земо Сванети – 8
Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 7
Правонарушение зафиксировано и в Тбилиси. В июле в столице Грузии выявлен один факт незаконной добычи и транспортировки древесины.
В целом изъято 600 кубических метров незаконно добытой древесины.
Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.