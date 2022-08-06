https://sputnik-georgia.ru/20220806/pravitelstvo-gruzii-predstavit-kontseptsiyu-razvitiya-balneologicheskikh-kurortov-269242107.html
Правительство Грузии представит концепцию развития бальнеологических курортов
Правительство Грузии представит концепцию развития бальнеологических курортов
В этом году правительство запустило проект обновления самого знаменитого бальнеологического курорта Цхалтубо 06.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-06T20:31+0400
2022-08-06T20:31+0400
2022-08-06T20:07+0400
грузия
новости
туризм
цхалтубо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24688/22/246882246_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_348790ab600a1b78bac7b40cda9c38ff.jpg
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Правительство Грузии в ближайшее время представит новую концепцию развития бальнеологических курортов и привлечения туда инвестиций, сообщает администрация премьер-министра страны Ираклия Гарибашвли.Развитие курортов Грузии является важным приоритетом правительства страны. В рамках этого направления правительство в этом году запустило проект обновления самого знаменитого бальнеологического курорта Цхалтубо.На экономическом совете под руководством премьера, члены экономической команды обсудили важность развития курортов.Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2022 года выросло на 198,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,6 миллиона.Грузия за шесть месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 42,1%.Из общего числа визитов, 1,2 миллиона были туристическими, что на 186,3% больше, чем в январе-мае 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 56,85%.
цхалтубо
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24688/22/246882246_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_cd9f1bd59615eababa69ccdd95b17d3f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, цхалтубо
Правительство Грузии представит концепцию развития бальнеологических курортов
В этом году правительство запустило проект обновления самого знаменитого бальнеологического курорта Цхалтубо
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Правительство Грузии в ближайшее время представит новую концепцию развития бальнеологических курортов и привлечения туда инвестиций, сообщает администрация премьер-министра страны Ираклия Гарибашвли.
Развитие курортов Грузии является важным приоритетом правительства страны. В рамках этого направления правительство в этом году запустило проект обновления самого знаменитого бальнеологического курорта Цхалтубо.
На экономическом совете под руководством премьера, члены экономической команды обсудили важность развития курортов.
"На совете было отмечено, что для развития экономики и ее стимулирования необходимо увеличить число международных визитеров. Развитие курортов в этом плане имеет большое значение", – говорится в сообщении.
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2022 года выросло на 198,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,6 миллиона.
Грузия за шесть месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 42,1%.
Из общего числа визитов, 1,2 миллиона были туристическими, что на 186,3% больше, чем в январе-мае 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 56,85%.