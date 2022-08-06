https://sputnik-georgia.ru/20220806/pravitelstvo-gruzii-predstavit-kontseptsiyu-razvitiya-balneologicheskikh-kurortov-269242107.html

Правительство Грузии представит концепцию развития бальнеологических курортов

Правительство Грузии представит концепцию развития бальнеологических курортов

В этом году правительство запустило проект обновления самого знаменитого бальнеологического курорта Цхалтубо 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Правительство Грузии в ближайшее время представит новую концепцию развития бальнеологических курортов и привлечения туда инвестиций, сообщает администрация премьер-министра страны Ираклия Гарибашвли.Развитие курортов Грузии является важным приоритетом правительства страны. В рамках этого направления правительство в этом году запустило проект обновления самого знаменитого бальнеологического курорта Цхалтубо.На экономическом совете под руководством премьера, члены экономической команды обсудили важность развития курортов.Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2022 года выросло на 198,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,6 миллиона.Грузия за шесть месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 42,1%.Из общего числа визитов, 1,2 миллиона были туристическими, что на 186,3% больше, чем в январе-мае 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 56,85%.

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