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Правительство Грузии представит концепцию развития бальнеологических курортов
Правительство Грузии представит концепцию развития бальнеологических курортов
В этом году правительство запустило проект обновления самого знаменитого бальнеологического курорта Цхалтубо 06.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-06T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Правительство Грузии в ближайшее время представит новую концепцию развития бальнеологических курортов и привлечения туда инвестиций, сообщает администрация премьер-министра страны Ираклия Гарибашвли.Развитие курортов Грузии является важным приоритетом правительства страны. В рамках этого направления правительство в этом году запустило проект обновления самого знаменитого бальнеологического курорта Цхалтубо.На экономическом совете под руководством премьера, члены экономической команды обсудили важность развития курортов.Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2022 года выросло на 198,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,6 миллиона.Грузия за шесть месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 42,1%.Из общего числа визитов, 1,2 миллиона были туристическими, что на 186,3% больше, чем в январе-мае 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 56,85%.
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Правительство Грузии представит концепцию развития бальнеологических курортов

20:31 06.08.2022
© Sputnik / Vladimir UmikashviliЦкалтубо - бальнеологический курорт. Из серии "достопримечательности Грузии"
Цкалтубо - бальнеологический курорт. Из серии достопримечательности Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2022
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В этом году правительство запустило проект обновления самого знаменитого бальнеологического курорта Цхалтубо
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Правительство Грузии в ближайшее время представит новую концепцию развития бальнеологических курортов и привлечения туда инвестиций, сообщает администрация премьер-министра страны Ираклия Гарибашвли.
Развитие курортов Грузии является важным приоритетом правительства страны. В рамках этого направления правительство в этом году запустило проект обновления самого знаменитого бальнеологического курорта Цхалтубо.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliЦкалтубо - бальнеологический курорт. Из серии "достопримечательности Грузии"
Цкалтубо - бальнеологический курорт. Из серии достопримечательности Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2022
Цкалтубо - бальнеологический курорт. Из серии "достопримечательности Грузии"
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
На экономическом совете под руководством премьера, члены экономической команды обсудили важность развития курортов.

"На совете было отмечено, что для развития экономики и ее стимулирования необходимо увеличить число международных визитеров. Развитие курортов в этом плане имеет большое значение", – говорится в сообщении.

Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2022 года выросло на 198,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,6 миллиона.
Грузия за шесть месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года на 42,1%.
Из общего числа визитов, 1,2 миллиона были туристическими, что на 186,3% больше, чем в январе-мае 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 56,85%.
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