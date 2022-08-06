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"Президент потеряла нейтралитет" – в "Мечте" недовольны кандидатами на пост главы ЦИК
"Президент потеряла нейтралитет" – в "Мечте" недовольны кандидатами на пост главы ЦИК
Зурабишвили попала под влияние самой крупной оппозиционной партии, считают в правящей команде 06.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-06T18:31+0400
2022-08-06T18:31+0400
2022-08-06T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла свой нейтральный статус и стала предвзятой, так в правящей партии "Грузинская мечта" прокомментировали представленных президентом кандидатов на пост главы ЦИК.Накануне президент Грузии представила парламенту двух кандидатов на пост ЦИК. Действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили, несмотря на заявку, в списке не оказалось. Каландаришвили дважды стал главой комиссии только при поддержке правящей партии "Грузинская мечта".Недоволен решением президента и другой лидер правящей силы – Гиви Миканадзе."Принятое президентом решение совершенно непонятно и безосновательно", – сказал Миканадзе, отметив, что Зурабишвили попала под влияние самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Сама президент Грузии не комментировала принятого решения.По закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.В данный момент 76 голосов есть только у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
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политика, грузия, новости, грузинская мечта
"Президент потеряла нейтралитет" – в "Мечте" недовольны кандидатами на пост главы ЦИК
Зурабишвили попала под влияние самой крупной оппозиционной партии, считают в правящей команде
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла свой нейтральный статус и стала предвзятой, так в правящей партии "Грузинская мечта" прокомментировали представленных президентом кандидатов на пост главы ЦИК.
Накануне президент Грузии представила парламенту двух кандидатов на пост ЦИК. Действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили, несмотря на заявку, в списке не оказалось. Каландаришвили дважды стал главой комиссии только при поддержке правящей партии "Грузинская мечта".
"Наверное, нет рационального и непредвзятого объяснения, почему президент так поступил. Здесь мы, скорее всего, имеем дело с предвзятым отношением со стороны президента. "Грузинская мечта" обсудит этот вопрос, когда он будет вынесен на повестку дня для обсуждения, и мы, вероятно, отнесемся скептически к решению, принятому президентом", – сказал представитель правящей партии Ираклий Кадагишвили.
Недоволен решением президента и другой лидер правящей силы – Гиви Миканадзе.
"Принятое президентом решение совершенно непонятно и безосновательно", – сказал Миканадзе, отметив, что Зурабишвили попала под влияние самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Сама президент Грузии не комментировала принятого решения.
По закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.
В данный момент 76 голосов есть только у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".