https://sputnik-georgia.ru/20220806/prezident-poteryala-neytralitet--v-mechte-nedovolny-kandidatami-na-post-glavy-tsik-269242423.html

"Президент потеряла нейтралитет" – в "Мечте" недовольны кандидатами на пост главы ЦИК

"Президент потеряла нейтралитет" – в "Мечте" недовольны кандидатами на пост главы ЦИК

Зурабишвили попала под влияние самой крупной оппозиционной партии, считают в правящей команде 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T18:31+0400

2022-08-06T18:31+0400

2022-08-06T18:31+0400

политика

грузия

новости

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/10/267538489_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_08b37449a877dc819dae59588b1f110a.jpg

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла свой нейтральный статус и стала предвзятой, так в правящей партии "Грузинская мечта" прокомментировали представленных президентом кандидатов на пост главы ЦИК.Накануне президент Грузии представила парламенту двух кандидатов на пост ЦИК. Действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили, несмотря на заявку, в списке не оказалось. Каландаришвили дважды стал главой комиссии только при поддержке правящей партии "Грузинская мечта".Недоволен решением президента и другой лидер правящей силы – Гиви Миканадзе."Принятое президентом решение совершенно непонятно и безосновательно", – сказал Миканадзе, отметив, что Зурабишвили попала под влияние самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Сама президент Грузии не комментировала принятого решения.По закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.В данный момент 76 голосов есть только у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, новости, грузинская мечта