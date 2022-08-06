https://sputnik-georgia.ru/20220806/sudba-mira-zavisit-ot-etogo-smogut-li-rossiya-i-ssha-dogovoritsya-ob-snv-269247825.html

Судьба мира зависит от этого: смогут ли Россия и США договориться об СНВ

Судьба мира зависит от этого: смогут ли Россия и США договориться об СНВ

Джо Байден заявил, что его администрация готова оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-3, истекающий в 2026... 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T18:31+0400

2022-08-06T18:31+0400

2022-08-06T18:31+0400

видео

мультимедиа

экспертное мнение

сша

россия

гонка вооружений

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/06/269247659_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cdf8712686dec0bbc5f838837eaf3cdc.jpg

О чем сигнализирует такое заявление Байдена? Сможет ли Россия договориться с Соединенными Штатами на выгодных для себя условиях? Есть ли у американского президента вся полнота власти сегодня? Чем опасны договоренности с США? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, экспертное мнение, сша, россия, гонка вооружений, видео