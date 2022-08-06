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Судьба мира зависит от этого: смогут ли Россия и США договориться об СНВ
Судьба мира зависит от этого: смогут ли Россия и США договориться об СНВ
Джо Байден заявил, что его администрация готова оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-3, истекающий в 2026... 06.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-06T18:31+0400
2022-08-06T18:31+0400
2022-08-06T18:31+0400
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сша
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гонка вооружений
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О чем сигнализирует такое заявление Байдена? Сможет ли Россия договориться с Соединенными Штатами на выгодных для себя условиях? Есть ли у американского президента вся полнота власти сегодня? Чем опасны договоренности с США? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, сша, россия, гонка вооружений, видео
Судьба мира зависит от этого: смогут ли Россия и США договориться об СНВ
Джо Байден заявил, что его администрация готова оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году
О чем сигнализирует такое заявление Байдена? Сможет ли Россия договориться с Соединенными Штатами на выгодных для себя условиях? Есть ли у американского президента вся полнота власти сегодня? Чем опасны договоренности с США? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском
" рассказал американист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.