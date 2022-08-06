https://sputnik-georgia.ru/20220806/tbilisskiy-teatr-opery-i-baleta-otkroet-novyy-sezon-operoy-abesalom-i-eteri-269210466.html
Тбилисский театр оперы и балета откроет новый сезон оперой "Абесалом и Этери"
Тбилисский театр оперы и балета откроет новый сезон оперой "Абесалом и Этери"
"Абесалом и Этери" – опера Палиашвили в 4-х действиях, по либретто Петрэ Мирианашвили 06.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-06T10:04+0400
2022-08-06T10:04+0400
2022-08-06T10:04+0400
грузия
культура
новости
тбилисский театр оперы и балета
захарий палиашвили
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. На открытие 171 сезона Тбилисский государственный театр оперы и балета готовит оперу "Абесалом и Этери", говорится в сообщении театра.Концерты состоятся 23 и 24 сентября в 19:00.Интересно, что на написание центральной оперы в творчестве Палиашвили "Абесалом и Этери" у композитора ушло 15 лет. Это был фантастический праздник грузинской музыки. На традиционной оперной сцене, где до сих пор ставились лишь оперы западных и иногда русских композиторов, своей жизнью зажила национальная опера. В день премьеры дирижировал сам автор.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, культура, новости, тбилисский театр оперы и балета , захарий палиашвили
Тбилисский театр оперы и балета откроет новый сезон оперой "Абесалом и Этери"
"Абесалом и Этери" – опера Палиашвили в 4-х действиях, по либретто Петрэ Мирианашвили
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. На открытие 171 сезона Тбилисский государственный театр оперы и балета готовит оперу "Абесалом и Этери", говорится в сообщении театра.
Концерты состоятся 23 и 24 сентября в 19:00.
"Абесалом и Этери" – опера Закария Палиашвили в 4-х действиях, по либретто Петрэ Мирианашвили, написанному по мотивам средневекового грузинского сказания "Этериани" с использованием стихов Шота Руставели и Ильи Чавчавадзе.
Интересно, что на написание центральной оперы в творчестве Палиашвили "Абесалом и Этери" у композитора ушло 15 лет. Это был фантастический праздник грузинской музыки. На традиционной оперной сцене, где до сих пор ставились лишь оперы западных и иногда русских композиторов, своей жизнью зажила национальная опера. В день премьеры дирижировал сам автор.