https://sputnik-georgia.ru/20220806/tbilisskiy-teatr-opery-i-baleta-otkroet-novyy-sezon-operoy-abesalom-i-eteri-269210466.html

Тбилисский театр оперы и балета откроет новый сезон оперой "Абесалом и Этери"

Тбилисский театр оперы и балета откроет новый сезон оперой "Абесалом и Этери"

"Абесалом и Этери" – опера Палиашвили в 4-х действиях, по либретто Петрэ Мирианашвили 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T10:04+0400

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грузия

культура

новости

тбилисский театр оперы и балета

захарий палиашвили

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. На открытие 171 сезона Тбилисский государственный театр оперы и балета готовит оперу "Абесалом и Этери", говорится в сообщении театра.Концерты состоятся 23 и 24 сентября в 19:00.Интересно, что на написание центральной оперы в творчестве Палиашвили "Абесалом и Этери" у композитора ушло 15 лет. Это был фантастический праздник грузинской музыки. На традиционной оперной сцене, где до сих пор ставились лишь оперы западных и иногда русских композиторов, своей жизнью зажила национальная опера. В день премьеры дирижировал сам автор.

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грузия, культура, новости, тбилисский театр оперы и балета , захарий палиашвили