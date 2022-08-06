https://sputnik-georgia.ru/20220806/tragediya-v-tbilisi-zhenschina-pogibla-posle-padeniya-v-kuru---video-269248695.html
Трагедия в Тбилиси: женщина погибла после падения в Куру – видео
Трагедия в Тбилиси: женщина погибла после падения в Куру – видео
Спасателям удалось вытащить женщину из воды живой, однако медикам не удалось ее спасти 06.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-06T19:44+0400
2022-08-06T19:44+0400
2022-08-06T20:09+0400
происшествия
грузия
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Несколько часов длилась в Тбилиси операция по спасению женщины средних лет, которая упала в Куру, сообщает телеканал "Мтавари архи".Спасателям удалось вытащить женщину из воды живой, однако она скончалась в больнице через несколько часов. Медикам не удалось спасти жизнь пострадавшей, у которой было множество травм. Как женщина оказалась в водах тбилисской реки – на данный момент неизвестно. По факту начато расследование.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости
Трагедия в Тбилиси: женщина погибла после падения в Куру – видео
19:44 06.08.2022 (обновлено: 20:09 06.08.2022)
Спасателям удалось вытащить женщину из воды живой, однако медикам не удалось ее спасти
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik.
Несколько часов длилась в Тбилиси операция по спасению женщины средних лет, которая упала в Куру, сообщает телеканал "Мтавари архи
".
Спасателям удалось вытащить женщину из воды живой, однако она скончалась в больнице через несколько часов. Медикам не удалось спасти жизнь пострадавшей, у которой было множество травм.
Как женщина оказалась в водах тбилисской реки – на данный момент неизвестно. По факту начато расследование.