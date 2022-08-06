https://sputnik-georgia.ru/20220806/tragediya-v-tbilisi-zhenschina-pogibla-posle-padeniya-v-kuru---video-269248695.html

Трагедия в Тбилиси: женщина погибла после падения в Куру – видео

Трагедия в Тбилиси: женщина погибла после падения в Куру – видео

Спасателям удалось вытащить женщину из воды живой, однако медикам не удалось ее спасти 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T19:44+0400

2022-08-06T19:44+0400

2022-08-06T20:09+0400

происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Несколько часов длилась в Тбилиси операция по спасению женщины средних лет, которая упала в Куру, сообщает телеканал "Мтавари архи".Спасателям удалось вытащить женщину из воды живой, однако она скончалась в больнице через несколько часов. Медикам не удалось спасти жизнь пострадавшей, у которой было множество травм. Как женщина оказалась в водах тбилисской реки – на данный момент неизвестно. По факту начато расследование.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости