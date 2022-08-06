https://sputnik-georgia.ru/20220806/v-gruzii-obyavlen-grantovyy-konkurs-dlya-razvitiya-gosudarstvennogo-yazyka-269220079.html

В Грузии объявлен грантовый конкурс для развития государственного языка

В Грузии объявлен грантовый конкурс для развития государственного языка

В рамках конкурса особое внимание будет уделено созданию методологических ресурсов обучения грузинского языка 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T17:31+0400

2022-08-06T17:31+0400

2022-08-06T17:31+0400

грузия

новости

общество

грузинский язык

конкурс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23402/22/234022248_49:0:1471:800_1920x0_80_0_0_a6453f2ed516e6037157dda026814540.jpg

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Национальный научный фонд имени Шота Руставели объявил грантовый конкурс для защиты и развития государственного языка Грузии, сообщает пресс-служба Минобразования.Конкурс направлен на приобретение новых знаний и создание ресурсов, которые создадут прочную основу для защиты госязыка, его развития и популяризации.Участники конкурса смогут представить научные проекты по следующим направлениям: грузинский язык, картвельские языки, абхазский язык, языковое многообразие Грузии и языковые технологии.В рамках конкурса особое внимание будет уделено документированию языков этнических меньшинств, проживающих в Грузии, также созданию методологических ресурсов обучения грузинского и абхазского языков и средств дистанционного обучения.Как отмечают в ведомстве, научные проекты должны помочь популяризации грузинских и абхазских языков, функционированию государственного языке в интернет-пространстве, а также развитию языковых технологий.Бюджет грантового конкурса составляет 240 тысяч лари (более 88 тысяч долларов).

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, грузинский язык, конкурс