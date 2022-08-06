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В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

Очаг землетрясения находился на глубине 34 километра 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в городе Кварели (регион Кахети), сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 09:33 по тбилисскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине 34 километра. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.В Грузии 13 февраля этого года произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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