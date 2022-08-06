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"Я в недоумении" – действующий глава ЦИК о решении президента Грузии

"Я в недоумении" – действующий глава ЦИК о решении президента Грузии

Каландаришвили ждет разъяснений президента Грузии 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T17:01+0400

2022-08-06T17:01+0400

2022-08-06T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Решение президента Грузии Саломе Зурабишвили неожиданно и непонятно, заявил действующий глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили журналистам.Накануне президент Грузии представила парламенту двух кандидатов на пост ЦИК Грузии. Каландаришвили, несмотря на заявку, в списке не оказалось.Он отметил, что ожидал иного развития событий."Однако президент имела право выбрать двух из трех представленных кандидатов", – сказал Каландаришвили.Президент Грузии в качестве кандидатов отправила парламенту кандидатуры руководителя группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Реваза Эгадзе и автора учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе.В августе истекает срок полномочий действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили и членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все трое были избраны парламентом в феврале на полгода.По закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.Первый раз Каландаришвили при поддержке только правящей партии стал главой ЦИК в августе прошлого года на шесть месяцев. Второй раз его переизбрали на эту должность в феврале этого года.

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грузия, политика, новости, цик грузии