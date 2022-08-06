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"Я в недоумении" – действующий глава ЦИК о решении президента Грузии
"Я в недоумении" – действующий глава ЦИК о решении президента Грузии
Каландаришвили ждет разъяснений президента Грузии 06.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-06T17:01+0400
2022-08-06T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Решение президента Грузии Саломе Зурабишвили неожиданно и непонятно, заявил действующий глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили журналистам.Накануне президент Грузии представила парламенту двух кандидатов на пост ЦИК Грузии. Каландаришвили, несмотря на заявку, в списке не оказалось.Он отметил, что ожидал иного развития событий."Однако президент имела право выбрать двух из трех представленных кандидатов", – сказал Каландаришвили.Президент Грузии в качестве кандидатов отправила парламенту кандидатуры руководителя группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Реваза Эгадзе и автора учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе.В августе истекает срок полномочий действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили и членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все трое были избраны парламентом в феврале на полгода.По закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.Первый раз Каландаришвили при поддержке только правящей партии стал главой ЦИК в августе прошлого года на шесть месяцев. Второй раз его переизбрали на эту должность в феврале этого года.
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грузия, политика, новости, цик грузии
"Я в недоумении" – действующий глава ЦИК о решении президента Грузии
Каландаришвили ждет разъяснений президента Грузии
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Решение президента Грузии Саломе Зурабишвили неожиданно и непонятно, заявил действующий глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили журналистам.
Накануне президент Грузии представила парламенту двух кандидатов на пост ЦИК Грузии. Каландаришвили, несмотря на заявку, в списке не оказалось.
"Это решение было несколько неожиданным… Насчет мотивов – не понимаю, поэтому было бы интересно услышать разъяснения, которые будут у администрации в этом направлении, если они будут", – сказал Каландаришвили журналистам.
Он отметил, что ожидал иного развития событий.
"Однако президент имела право выбрать двух из трех представленных кандидатов", – сказал Каландаришвили.
Президент Грузии в качестве кандидатов отправила парламенту кандидатуры руководителя группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Реваза Эгадзе и автора учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе.
В августе истекает срок полномочий действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили и членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все трое были избраны парламентом в феврале на полгода.
По закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.
Первый раз Каландаришвили при поддержке только правящей партии стал главой ЦИК в августе прошлого года на шесть месяцев. Второй раз его переизбрали на эту должность в феврале этого года.