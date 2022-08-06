https://sputnik-georgia.ru/20220806/zaversheno-stroitelstvo-kraevedcheskogo-muzeya-v-oni-269222233.html
Завершено строительство краеведческого музея в Они
Завершено строительство краеведческого музея в Они
В музее есть помещения для библиотеки и медиатеки, а также детская образовательная зона 06.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-06T16:01+0400
2022-08-06T16:01+0400
2022-08-06T16:01+0400
грузия
новости
общество
ираклий карселадзе
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Завершено строительство краеведческого музея в Они – в рамках проекта построено новое пространство современного стандарта, сообщает пресс-служба Минкультуры Грузии.Здание музея включает в себя двухсветные залы и хранилища для постоянных и временных экспозиций, конференц-зал со сценой и комнату для синхронного перевода.В музее есть помещения для библиотеки и медиатеки, а также детская образовательная зона.В здании разместятся информационный, билетный и музейный магазины, кафе и специальные уголки для экскурсоводов. Территория вокруг музея также была благоустроена. Музей также полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями.При строительстве использовался местный природный камень и древесный материал.По данным министерства, проектирование и строительство нового здания краеведческого музея профинансировано правительством Грузии в размере 5,5 миллиона лари (более 2 миллионов долларов).
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, ираклий карселадзе
Завершено строительство краеведческого музея в Они
В музее есть помещения для библиотеки и медиатеки, а также детская образовательная зона
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Завершено строительство краеведческого музея в Они – в рамках проекта построено новое пространство современного стандарта, сообщает пресс-служба Минкультуры Грузии.
Здание музея включает в себя двухсветные залы и хранилища для постоянных и временных экспозиций, конференц-зал со сценой и комнату для синхронного перевода.
В музее есть помещения для библиотеки и медиатеки, а также детская образовательная зона.
В здании разместятся информационный, билетный и музейный магазины, кафе и специальные уголки для экскурсоводов. Территория вокруг музея также была благоустроена. Музей также полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями.
При строительстве использовался местный природный камень и древесный материал.
"Можно сказать, что с новым музеем в Они появилось еще одно очень хорошее и эффективное пространство для проведения культурных, познавательных, образовательных и общественных мероприятий", – сказал министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
По данным министерства, проектирование и строительство нового здания краеведческого музея профинансировано правительством Грузии в размере 5,5 миллиона лари (более 2 миллионов долларов).