https://sputnik-georgia.ru/20220806/zaversheno-stroitelstvo-kraevedcheskogo-muzeya-v-oni-269222233.html

Завершено строительство краеведческого музея в Они

Завершено строительство краеведческого музея в Они

В музее есть помещения для библиотеки и медиатеки, а также детская образовательная зона 06.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-06T16:01+0400

2022-08-06T16:01+0400

2022-08-06T16:01+0400

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ираклий карселадзе

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Завершено строительство краеведческого музея в Они – в рамках проекта построено новое пространство современного стандарта, сообщает пресс-служба Минкультуры Грузии.Здание музея включает в себя двухсветные залы и хранилища для постоянных и временных экспозиций, конференц-зал со сценой и комнату для синхронного перевода.В музее есть помещения для библиотеки и медиатеки, а также детская образовательная зона.В здании разместятся информационный, билетный и музейный магазины, кафе и специальные уголки для экскурсоводов. Территория вокруг музея также была благоустроена. Музей также полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями.При строительстве использовался местный природный камень и древесный материал.По данным министерства, проектирование и строительство нового здания краеведческого музея профинансировано правительством Грузии в размере 5,5 миллиона лари (более 2 миллионов долларов).

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, ираклий карселадзе