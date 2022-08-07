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Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны восемь человек

Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны восемь человек

В рамках следствия полицейские изъяли у задержанных пистолеты, револьверы, ружья и патроны разного калибра 07.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-07T15:52+0400

2022-08-07T15:52+0400

2022-08-07T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Сотрудники грузинской полиции в рамках борьбы с незаконным оборотом оружия задержали восемь человек в Тбилиси и регионах страны - Шида Картли, Самегрело, Мцхета-Мтианети, Аджария, сообщает МВД Грузии.Самому старшему из задержанных 60 лет, а самому младшему – 27. При этом четверо обвиняемых в прошлом были судимы за различные преступления. Один из них отбывает срок условно.В рамках следствия полицейские изъяли у задержанных пистолеты, револьверы, ружья и патроны разного калибра, говорится в сообщении.В случае обвинительного приговора всем задержанным грозит от 3 до 7 лет за незаконное хранение, приобретение и ношение огнестрельного оружия (статья 236 УК Грузии).По информации пресс-службы ведомства, еще один человек уличен в незаконной деятельности.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, мвд грузии, оружие