https://sputnik-georgia.ru/20220807/borba-s-saranchoy-prodolzhaetsya--v-vostochnoy-gruzii-obrabotano-80-tysyach-gektarov-zemli-269217454.html

Борьба с саранчой продолжается – в Восточной Грузии обработано 80 тысяч гектаров земли

Борьба с саранчой продолжается – в Восточной Грузии обработано 80 тысяч гектаров земли

По словам фермеров, проведенные мероприятия помогают спасти посевы 07.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-07T10:02+0400

2022-08-07T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. В Грузии продолжается борьба с саранчой - на востоке страны специалисты уже обработали 80 тысяч гектаров земли, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия.Из 80 тысяч гектаров земли в регионе Кахети обработана 21 тысяча, в Квемо Картли – 45 тысяч, Мцхета-Мтианети – 14 тысяч, Шида Картли – 14 тысяч.По словам фермеров, благодаря проведенным мероприятиям количество вредителя сократилось, что помогает спасти посевы.В районе Дедоплисцкаро региона Кахети наблюдается итальянская и мароккская саранча. Эти виды саранчи повреждают зернистые и огородные культуры, также многолетние растения. Они питаются зеленым покровом растения и часто полностью повреждает посевы.Национальное агентство продовольствия каждый год осуществляет мероприятия против саранчи. Сокращается численность вредителя и, соответственно, факты повреждения сельскохозяйственных культур и зеленого покрова.Широкому распространению саранчи способствовало глобальное потепление.

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грузия, новости, зураб чекурашвили, кахети, квемо картли, мцхета-мтианети