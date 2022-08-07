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Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией отправились в Стамбул

Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией отправились в Стамбул

Корабли будут инспектироваться Совместным координационным центром в Стамбуле 07.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-07T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Очередная группа сухогрузов с сельхозпродукцией в рамках стамбульских договоренностей вышла из украинских портов и направляется в Стамбул, сообщило министерство национальной обороны Турции.Корабли встанут на якорь к северу от Стамбула, где их проинспектирует Совместный координационный центр.Между тем, "Разони", первое судно, покинувшее Украину в рамках "продовольственной сделки", 9 августа должно прибыть в конечный пункт назначения - ливанский Триполи.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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в мире, новости, политика, стамбул, турция, оон, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022