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Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией отправились в Стамбул
Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией отправились в Стамбул
Корабли будут инспектироваться Совместным координационным центром в Стамбуле 07.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-07T13:07+0400
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ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Очередная группа сухогрузов с сельхозпродукцией в рамках стамбульских договоренностей вышла из украинских портов и направляется в Стамбул, сообщило министерство национальной обороны Турции.Корабли встанут на якорь к северу от Стамбула, где их проинспектирует Совместный координационный центр.Между тем, "Разони", первое судно, покинувшее Украину в рамках "продовольственной сделки", 9 августа должно прибыть в конечный пункт назначения - ливанский Триполи.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, стамбул, турция, оон, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022
Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией отправились в Стамбул
13:07 07.08.2022 (обновлено: 13:23 07.08.2022)
Корабли будут инспектироваться Совместным координационным центром в Стамбуле
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Очередная группа сухогрузов с сельхозпродукцией в рамках стамбульских договоренностей вышла из украинских портов и направляется в Стамбул, сообщило министерство национальной обороны Турции.
"Судно "Мустафа Некати" везет 6 тысяч тонн подсолнечного масла и идет в Италию. Star Helena, которое перевозит 45 тысяч тонн семян подсолнуха, направляется в Китай. Судно Glory с 66 тысячами тонн кукурузы, которое прибывает в Стамбул. Судно Riva Wind, перевозящее 44 тысячи тонн кукурузы и направляющееся в Искендерун", - говорится в сообщении Минобороны.
Корабли встанут на якорь к северу от Стамбула, где их проинспектирует Совместный координационный центр.
Между тем, "Разони", первое судно, покинувшее Украину в рамках "продовольственной сделки", 9 августа должно прибыть в конечный пункт назначения - ливанский Триполи.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.