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Достоинства поста в день Ашура 2022: история и традиции

Достоинства поста в день Ашура 2022: история и традиции

День Ашура - один из самых важных дней в исламе, который отмечают в 10-й день священного месяца Мухаррам - в 2022-м он выпадает на 8 августа 07.08.2022, Sputnik Грузия

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По Корану, в День Ашура Всевышний сотворил небеса и создал первого человека на Земле – мусульмане считают, что и конец света наступит именно в этот день.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете историю Дня Ашура, о достоинстве поста в этот день и его традициях.День АшураИстория Дня Ашура, по исламской традиции, содержит много важных событий. На 10-й день священного месяца Мухаррам Аллах, кроме сотворения небес и создания Адама - первого человека и пророка, принял и его покаяние.По традиции, в этот день поминают пророков и посланников - именно в День Ашура Всевышний повелел Ибрахиму (Аврааму) принести своего сына Исмаиля в жертву и вознес пророка Ису (Иисуса) на небеса.В День Ашура Создатель спас пророка Нуха (Ной) и его общину, находившихся на ковчеге, от гибели в водах великого потопа и даровал спасение пророку Мусе (Моисей) и его общине от египетского фараона.Для общины пророка Мухаммеда День Ашура имеет также большое историческое значение – в этот знаменательный день на четвертом году переселения, сражение, называемое Зат Ар-рика не состоялось, так как враг убежал с поля боя, бросив семьи и имущество.До октября 680 года история Дня Ашура была для суннитов и шиитов единой – их отношение к этому священному дню навсегда изменило историческое событие, произошедшее в это время. Внук пророка Мухаммеда имама аль-Хусейна ибн Али — имам Хусейн был убит в ходе междоусобицы. С тех пор День Ашура для шиитов - день памяти и скорби.Пост в День АшураПост в день Ашура начал соблюдать еще пророк Мухаммед в 622-м. Однако у суннитов он стал добровольным, но желательным, после установления обязательного поста в Рамадан.Для шиитов пост в день Ашура остается обязателен, так как он совпал с днем поминовения имама Хусейна - одного из самых значимых религиозных деятелей в истории ислама, погибшего смертью шахида (борца за веру).С тех давних пор шииты, по традиции, первые десять дней месяца оплакивают мученическую смерть Хусейна, соблюдают траур и строгий пост, а также устраивают театрализованные представления, воспроизводящие эпизоды битвы при Кербеле и гибели имама.В дни траура по городам и селениям, по традиции, проходят шествия скорбящих, несущих черные знамена. Некоторые участники шествия бьют себя кулаками в грудь и наносят удары цепями и кинжалами. Шествия сопровождаются громким плачем и восклицанием: "Шах Хусейн, вах, Хусейн!" Отсюда и произошло европейское название традиции — "шахсей-вахсей".Память имама Хусейна сунниты чтят и сунниты, но пост и траур в День Ашура для них обязательными не являются.ТрадицииПост в День Ашура желательно соблюдать десятого, а также девятого и одиннадцатого числа месяца Мухаррам - согласно одному из хадисов, пост в эти дни очищает правоверного от грехов как за предыдущий, так и последующий годы.По традиции, в день Ашура раздают милостыню, так как Всевышний с лихвой вознаграждает даже за крупицу подаяния (садака).Поэтому в День Ашура верующие, по традиции, соблюдают пост и раздают милостыню, а также совершают другие богоугодные дела.Пост соблюдают до вечера, а с заходом солнца приступают к праздничной трапезе. На стол, по традиции, подают ашуре — подобие пудинга, приготовленного из нута, пшеницы, сухофруктов и фасоли.Ашуре — главное блюдо не только в День Ашура, но и всего первого месяца мусульманского года. В этот период в магазинах продаются специальные наборы для приготовления этого пудинга. А в День Ашура его, по традиции, раздают бедным.На праздничный стол, по традиции, кроме ашуре подают также блюда из фасоли, чечевицы и мяса, а также сладкие печенья — чареки и шербет.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки , религия , календарь религиозных праздников