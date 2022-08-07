https://sputnik-georgia.ru/20220807/intsident-v-tbilisskoy-kliniki-80-letniy-napadavshiy-obvinyaetsya-v-popytke-ubiystva-269262957.html

Инцидент в тбилисской клинике: 80-летний нападавший обвиняется в попытке убийства

Инцидент в тбилисской клинике: 80-летний нападавший обвиняется в попытке убийства

Обвиняемый признает факт, сотрудничает со следствием, подробно рассказывает о том, что произошло, заявил адвокат 07.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-07T17:40+0400

2022-08-07T17:40+0400

2022-08-07T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 7 авг - Sputnik. Пожилому врачу диспансера кожных и венерологических заболеваний Тбилиси Теймуразу Бежанидзе, стрелявшему в директора учреждения Георгия Галдава, официально предъявлено обвинение в попытке убийства и незаконном ношении огнестрельного оружия.Инцидент произошел в пятницу, 5 августа. Известный в Тбилиси 80-летний врач Теймураз Бежанидзе узнал о своем увольнении и поднялся в кабинет директора за объяснениями. Получив отказ в восстановлении, он выстрелил в директора. Пуля попала в плечо. После инцидента стрелявший покинул клинику и избавился от орудия преступления.Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.Адвокат задержанного будет ходатайствовать об его освобождении под залог на время следствия.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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