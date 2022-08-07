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Какой сегодня церковный праздник: 7 августа 2022

Какой сегодня церковный праздник: 7 августа 2022

По православному церковному календарю 7 августа отмечают день памяти cвятых Анны, Олимпиады и Евпраксии

2022-08-07T01:00+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Успение праведной АнныПо церковному календарю 7 августа отмечают Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.Праведная Анна родилась в семье священника Матфана, из рода Ааронова. Ее муж – праведный Иоаким, был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что Спаситель мира родится от семени его потомков.Супруги, жившие в Назарете Галилейском, не имели детей до глубокой старости. Они горячо молились Богу о даровании им потомства, смиренно уповая на его волю. Бесплодие в то время считалось позором, поэтому им приходилось переносить насмешки и презрение.В один из праздников, когда в Иерусалимский храм израильтяне приносили дары Богу, первосвященник, полагая, что бездетный Иоаким не имел благословения Божья, отказался принять их от него.Старца это очень опечалило. Не возвращаясь домой, Иоаким ушел в пустыню и провел там сорок дней в строгом посте и молитве, моля о милости Господа.Праведная Анна, считавшая себя главной виновницей их горя, тоже стала в посте и молитве просить Бога о даровании ей ребенка, обещая принести рожденное дитя в дар Богу. Молитва супругов была услышана – им обоим ангел возвестил о том, что у них дочь, которую благословит весь род человеческий.По повелению посланника небес, Иоаким и Анна встретились в Иерусалиме, где по обетованию Божьему, у них и родилась дочь, нареченная Марией.Отец Пречистой Девы скончался через пару лет после Введения юной Марии во храм. Ему было 80 лет. Праведная Анна, оставшись вдовой, ушла из Назарета в Иерусалим в храм, где воспитывалась ее дочь.Святая находилась рядом со своим необыкновенным ребенком и день, и ночь молилась Господу. Так прожив два года, она скончалась в 79 лет.Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, ибо они – предки Иисуса Христа по плоти.Олимпиада диакониссаПо церковному календарю 7 августа поминают cвятую Олимпиаду диакониссу – дочь сенатора Анисия Секунда.Родители обручили юную Олимпиаду с благородным юношей. Бракосочетание должно было состояться по достижении девы совершеннолетия, но жених вскоре умер. Олимпиада предпочла девственную жизнь, не желая выходить замуж.После смерти родителей, унаследовав большое состояние, она раздавала его всем нуждавшимся щедрой рукой. Большие средства она посылала также в монастыри, церкви, больницы, приюты для убогих и странников.Святая Олимпиада, которую Патриарх Нектарий (381-397) назначил диакониссой, служение проходила честно и непорочно.Она помогала приезжавшим в Царьград святителям, в том числе Григорию Богослову и Петру Севастийскому, брату Василия Великого, служа всем с великой любовью. Святую высоко ценил святитель Иоанн Златоуст. После изгнания Иоанна Златоуста соборная церковь cвятой Софии загорелась и вслед за ней выгорела большая часть города.Всех сторонников святителя стали подозревать в поджоге и вызывали на допрос. В том числе и Олимпиаду. Ее сурово допрашивали и хотя улик не представили, присудили ее к уплате большой суммы за поджог, в котором она не была виновна.Покинув после этого Царьград, она отправилась в Кизик (на Мраморном море). Однако в 405 году ее осудили на заточение в Никомидии, где cвятая претерпела много горя и лишений. В 409 году она скончалась в заточении.Преподобная ЕвпраксияПо церковному календарю 7 августа поминают преподобную Евпраксию, жившую в IV веке.Родилась будущая cвятая в семье константинопольского вельможи Антигона, родственника царя Феодосия Великого (379-395). Вскоре отец Евпраксии скончался, а мать поселилась при женском монастыре в Египте.Юная дева захотела вступить в монашескую общину. Мать завещала ей служить Господу и сестрам с усердием, не думая о своем благородном происхождении. Евпраксия, выполняя работу по монастырскому хозяйству смиренно, с любовью и усердием помогала сестрам. Господь за кротость удостоил преподобную дара исцеления.Настоятельнице монастыря перед кончиной Евпраксии было видение, в котором светлую обитель деве показала Сама Пресвятая Богородица, которая ждала ее на небесах. Игумения и сестры горько плакали, не желая расставаться с девушкой, а Евпраксия, узнав о пророчестве, до последней минуты горевала лишь о том, что не успела покаяться.ИмениныПо церковному календарю 7 августа именины отмечают Анна, Ираида, Олимпиада, Александр и Макар.Материал подготовлен на основе открытых источников

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