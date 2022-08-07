https://sputnik-georgia.ru/20220807/na-radost-sportsmenam-na-okraine-tbilisi-proydet-veloprobeg-269132871.html

На радость спортсменам: на окраине Тбилиси пройдет велопробег

На радость спортсменам: на окраине Тбилиси пройдет велопробег

Принять участие в мероприятии смогут все желающие старше 16 лет 07.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-07T09:31+0400

2022-08-07T09:31+0400

2022-08-07T09:31+0400

грузия

новости

велоспорт

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ТБИЛИСИ, 7 авг— Sputnik. Велопробег для спортсменов разной подготовки пройдет на стадионе Lilo Arena на окраине грузинской столицы 7 августа, говорится в сообщении организаторов.На велопробеге будет три категории – профессионалы, мужчины и женщины. Под профессионалами подразумеваются действующие или бывшие члены профессиональных команд по велоспорту или национальных федераций по велоспорту.Принять участие могут лица старше 16 лет. Также отмечается, что для участия допускаются только шоссейные или гравийные велосипеды. Электровелосипеды запрещены. Для соблюдения правил безопасности необходимо иметь шлем.В качестве призов победителям вручат медали и кубки. Предварительная регистрация на велопробег проходит онлайн.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, велоспорт