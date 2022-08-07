https://sputnik-georgia.ru/20220807/na-radost-sportsmenam-na-okraine-tbilisi-proydet-veloprobeg-269132871.html
На радость спортсменам: на окраине Тбилиси пройдет велопробег
На радость спортсменам: на окраине Тбилиси пройдет велопробег
Принять участие в мероприятии смогут все желающие старше 16 лет 07.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-07T09:31+0400
2022-08-07T09:31+0400
2022-08-07T09:31+0400
грузия
новости
велоспорт
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ТБИЛИСИ, 7 авг— Sputnik. Велопробег для спортсменов разной подготовки пройдет на стадионе Lilo Arena на окраине грузинской столицы 7 августа, говорится в сообщении организаторов.На велопробеге будет три категории – профессионалы, мужчины и женщины. Под профессионалами подразумеваются действующие или бывшие члены профессиональных команд по велоспорту или национальных федераций по велоспорту.Принять участие могут лица старше 16 лет. Также отмечается, что для участия допускаются только шоссейные или гравийные велосипеды. Электровелосипеды запрещены. Для соблюдения правил безопасности необходимо иметь шлем.В качестве призов победителям вручат медали и кубки. Предварительная регистрация на велопробег проходит онлайн.
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Sputnik Грузия
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Новости
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, велоспорт
На радость спортсменам: на окраине Тбилиси пройдет велопробег
Принять участие в мероприятии смогут все желающие старше 16 лет
ТБИЛИСИ, 7 авг— Sputnik. Велопробег для спортсменов разной подготовки пройдет на стадионе Lilo Arena на окраине грузинской столицы 7 августа, говорится в сообщении организаторов.
На велопробеге будет три категории – профессионалы, мужчины и женщины. Под профессионалами подразумеваются действующие или бывшие члены профессиональных команд по велоспорту или национальных федераций по велоспорту.
Принять участие могут лица старше 16 лет. Также отмечается, что для участия допускаются только шоссейные или гравийные велосипеды. Электровелосипеды запрещены. Для соблюдения правил безопасности необходимо иметь шлем.
В качестве призов победителям вручат медали и кубки. Предварительная регистрация на велопробег проходит онлайн
.