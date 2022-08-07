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На радость спортсменам: на окраине Тбилиси пройдет велопробег
На радость спортсменам: на окраине Тбилиси пройдет велопробег
Принять участие в мероприятии смогут все желающие старше 16 лет 07.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-07T09:31+0400
2022-08-07T09:31+0400
грузия
новости
велоспорт
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ТБИЛИСИ, 7 авг— Sputnik. Велопробег для спортсменов разной подготовки пройдет на стадионе Lilo Arena на окраине грузинской столицы 7 августа, говорится в сообщении организаторов.На велопробеге будет три категории – профессионалы, мужчины и женщины. Под профессионалами подразумеваются действующие или бывшие члены профессиональных команд по велоспорту или национальных федераций по велоспорту.Принять участие могут лица старше 16 лет. Также отмечается, что для участия допускаются только шоссейные или гравийные велосипеды. Электровелосипеды запрещены. Для соблюдения правил безопасности необходимо иметь шлем.В качестве призов победителям вручат медали и кубки. Предварительная регистрация на велопробег проходит онлайн.
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На радость спортсменам: на окраине Тбилиси пройдет велопробег

09:31 07.08.2022
© photo: Sputnik / StringerЖаркое лето в столице Грузии
Жаркое лето в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 07.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Принять участие в мероприятии смогут все желающие старше 16 лет
ТБИЛИСИ, 7 авг— Sputnik. Велопробег для спортсменов разной подготовки пройдет на стадионе Lilo Arena на окраине грузинской столицы 7 августа, говорится в сообщении организаторов.
На велопробеге будет три категории – профессионалы, мужчины и женщины. Под профессионалами подразумеваются действующие или бывшие члены профессиональных команд по велоспорту или национальных федераций по велоспорту.
Принять участие могут лица старше 16 лет. Также отмечается, что для участия допускаются только шоссейные или гравийные велосипеды. Электровелосипеды запрещены. Для соблюдения правил безопасности необходимо иметь шлем.
В качестве призов победителям вручат медали и кубки. Предварительная регистрация на велопробег проходит онлайн.
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