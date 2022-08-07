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Точный прогноз погоды в Батуми 8-14 августа
Точный прогноз погоды в Батуми 8-14 августа
В Батуми в течение недели будет в основном солнечно, но временами все-таки прогнозируются дожди 07.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-07T13:59+0400
2022-08-07T13:59+0400
2022-08-07T14:25+0400
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ТБИЛИСИ, 7 авг - Sputnik. В понедельник, 8 августа, в Батуми ожидается кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а днем столбик термометра поднимется до 30-31 градуса тепла.Во вторник, 9 августа, в Батуми ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 32 градуса, ночью немного прохладнее – 23 градуса. Максимальная скорость ветра 15 м/с.В среду, 10 августа, в Батуми синоптики прогнозируют солнечную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до 32 градусов тепла.В четверг, 11 августа, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем – 30-31 градус тепла.В пятницу, 12 августа, в Батуми ожидается облачная погода, вероятны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов. Днем – 30 градусов тепла.В субботу, 13 августа, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем температура поднимется максимум до 29-30 градусов тепла. Максимальная скорость ветра 10-15 м/с.В воскресенье, 14 августа, в Батуми в течение дня не исключены кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, а днем поднимется максимум до 29 градусов тепла.
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Точный прогноз погоды в Батуми 8-14 августа
13:59 07.08.2022 (обновлено: 14:25 07.08.2022)
В Батуми в течение недели будет в основном солнечно, но временами все-таки прогнозируются дожди
ТБИЛИСИ, 7 авг - Sputnik. В понедельник, 8 августа, в Батуми ожидается кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а днем столбик термометра поднимется до 30-31 градуса тепла.
Во вторник, 9 августа, в Батуми ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 32 градуса, ночью немного прохладнее – 23 градуса. Максимальная скорость ветра 15 м/с.
В среду, 10 августа, в Батуми синоптики прогнозируют солнечную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до 32 градусов тепла.
В четверг, 11 августа, в Батуми ожидается солнечная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем – 30-31 градус тепла.
В пятницу, 12 августа, в Батуми ожидается облачная погода, вероятны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов. Днем – 30 градусов тепла.
В субботу, 13 августа, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем температура поднимется максимум до 29-30 градусов тепла. Максимальная скорость ветра 10-15 м/с.
В воскресенье, 14 августа, в Батуми в течение дня не исключены кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, а днем поднимется максимум до 29 градусов тепла.