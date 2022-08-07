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Ушли и не вернулись: сколько человек пропало без вести в Грузии с начала года?
Ушли и не вернулись: сколько человек пропало без вести в Грузии с начала года?
Всего с января 1973 года в Грузии пропали 6 338 человек, найти удалось 5 357 07.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-07T09:01+0400
2022-08-07T09:01+0400
2022-08-07T09:44+0400
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ТБИЛИСИ, 7 авг - Sputnik. На сегодняшний день пропавшими без вести в Грузии считаются 999 человек, из которых 19 пропали в период с 1 января по 30 июня этого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.Основная часть всех пропавших без вести, учет которых МВД Грузии ведет с 1 января 1973 года по сегодняшний день, – мужчины. Всего же МВД Грузии разыскивает 32 несовершеннолетних, не вернувшихся домой.Что касается данных этого полугодия - всего с начала года в Грузии пропали 78 человек, найти удалось только 59. При этом 9 человек были обнаружены мертвыми. Остальные 19 человек, двое из которых несовершеннолетние, до сих пор имеют статус пропавших без вести.Всего за период с января 1973 года по июнь 2022 года пропали 6 338 человек. Найти удалось 5 357 человек.Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси и регионы Имерети и Шида Картли.Основная часть пропавших без вести в стране граждане Грузии. В период с января по июнь этого года пропало только два иностранца – граждане Азербайджана и России, оба были обнаружены мертвыми.
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грузия, новости, общество, тбилиси, пропавшие без вести в грузии
Ушли и не вернулись: сколько человек пропало без вести в Грузии с начала года?
09:01 07.08.2022 (обновлено: 09:44 07.08.2022)
Всего с января 1973 года в Грузии пропали 6 338 человек, найти удалось 5 357
ТБИЛИСИ, 7 авг - Sputnik.
На сегодняшний день пропавшими без вести в Грузии считаются 999 человек, из которых 19 пропали в период с 1 января по 30 июня этого года, говорится в материалах
на сайте МВД Грузии.
Основная часть всех пропавших без вести, учет которых МВД Грузии ведет с 1 января 1973 года по сегодняшний день, – мужчины. Всего же МВД Грузии разыскивает 32 несовершеннолетних, не вернувшихся домой.
Что касается данных этого полугодия - всего с начала года в Грузии пропали 78 человек, найти удалось только 59. При этом 9 человек были обнаружены мертвыми. Остальные 19 человек, двое из которых несовершеннолетние, до сих пор имеют статус пропавших без вести.
Всего за период с января 1973 года по июнь 2022 года пропали 6 338 человек. Найти удалось 5 357 человек.
Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси и регионы Имерети и Шида Картли.
Основная часть пропавших без вести в стране граждане Грузии. В период с января по июнь этого года пропало только два иностранца – граждане Азербайджана и России, оба были обнаружены мертвыми.