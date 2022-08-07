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За съемки в полуголом виде в центре Тбилиси молодой паре грозит штраф
За съемки в полуголом виде в центре Тбилиси молодой паре грозит штраф
Нарушителям грозит наказание в виде выплаты штрафа в 200 лари (около 70 долларов) 07.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-07T12:21+0400
2022-08-07T12:21+0400
2022-08-07T12:21+0400
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ТБИЛИСИ, 7 авг - Sputnik. МВД Грузии установило личность двух молодых людей, заснятых на видео сексуального характера недалеко от станции метро "Марджанишвили" в Тбилиси, сообщает пресс-служба ведомства.В грузинском сегменте социальной сети появилось видео сексуального характера, на котором был запечатлен голый мужчина и полуголая женщина. Видео вызвало резонанс среди пользователей, которые требовали немедленной реакции со стороны МВД Грузии.Ведомством установлено, что оба правонарушителя являются гражданами Грузии.В отношении молодых людей начато административное производство по статье 171 - "Деяние, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность".Нарушителям грозит наказание в виде выплаты штрафа в 200 лари (около 70 долларов).
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
За съемки в полуголом виде в центре Тбилиси молодой паре грозит штраф
Нарушителям грозит наказание в виде выплаты штрафа в 200 лари (около 70 долларов)
ТБИЛИСИ, 7 авг - Sputnik. МВД Грузии установило личность двух молодых людей, заснятых на видео сексуального характера недалеко от станции метро "Марджанишвили" в Тбилиси, сообщает пресс-служба ведомства.
В грузинском сегменте социальной сети появилось видео сексуального характера, на котором был запечатлен голый мужчина и полуголая женщина. Видео вызвало резонанс среди пользователей, которые требовали немедленной реакции со стороны МВД Грузии.
Ведомством установлено, что оба правонарушителя являются гражданами Грузии.
В отношении молодых людей начато административное производство по статье 171 - "Деяние, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность".
Нарушителям грозит наказание в виде выплаты штрафа в 200 лари (около 70 долларов).