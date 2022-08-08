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День памяти целителя Пантелеймона 2022: молитвы, о чем просят святого

День памяти целителя Пантелеймона 2022: молитвы, о чем просят святого

Православная церковь 9 августа отмечает день памяти великомученика и целителя Пантелеймона - одного из самых почитаемых святых 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T18:26+0400

2022-08-08T18:26+0400

2022-08-08T18:26+0400

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Святой Пантелеймон, посвятивший свою жизнь больным, убогим и нищим, еще при жизни был признан великим целителем – он безвозмездно лечил всех, кто обращался к нему, исцеляя их именем Иисуса.По сей день святому, чудотворная икона которого покровительствует врачам и больным, возносят молитвы и просят исцеления от разных заболеваний.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, как жил целитель Пантелеймон, какие молитвы возносят святому и о чем просят.Житие целителяБудущий святой родился в городе Никомидии (территория современной Турции) в семье знатного язычника Евсторгия и христианки Еввулы, которая привила сыну любовь к добрым делам. Мальчика назвали Пантолеон, что с греческого переводиться как "во всем лев".Евсторгий после смерти супруги отдал Пантолеона в начальную языческую школу, окончив которую он начал учиться врачебному делу у знаменитого в Никомидии врача Евфросина.Красивый и воспитанный Пантолеон, в разгар гонений на христиан, стал придворным врачом императора Максимиана (284-305). Юноша мог стать влиятельной фигурой при императорском дворе, но Господь уготовил ему другой путь.Однажды юноша, увидев на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая еще была рядом, начал просить Христа воскресить умершего и убить ядовитого гада. Пантолеон решил, что если его молитва исполнится – он станет последователем Иисуса и примет крещение. По молитве святого ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски у него на глазах.Уверовав, он принял крещение с именем Пантелеймон, что значит "всемилостивый" и стал безвозмездно лечить всех больных, которые к нему обращались, исцеляя их именем Господа.Целитель лечил от ран и узников, особенно христиан, которыми все тюрьмы были переполнены. Больные узнав о Пантелеймоне, стремились попасть к нему на прием, отказываясь от других лекарей.Завидуя Пантелеймону, врачи донесли императору, что святой лечит узников-христиан. Максимиан уважал целителя, однако не мог допустить прославление Христа в своей языческой стране.Император призвал Пантелеймона и потребовал опровергнуть донос. Но святой исповедал себя христианином и на глазах Максимиана исцелил именем Иисуса тяжело больного. Император разгневавшись казнил исцеленного, восславившего Христа, а Святого приказал жестоко пытать, а когда увидел, что пытки не причинили целителю вреда, велел отрубить ему голову.Когда мученику отрубили голову, из раны потекло молоко, а маслина, к которой привязали святого, в момент его смерти покрылась плодами. Многие присутствующие при казни уверовали во Христа. Тело Святого бросили в костер, однако огонь не повредил его. Произошло это в 305 году.В последствии мощи целителя Пантелеймона перевезены в Константинополь. В настоящее время они упокоены на горе Афон в монастыре имени Святого.О чем просят святогоПо молитвам верующих святой Пантелеймон помогает исцелить различные болезни и укрепить здоровье.Пантелеймона-целителя просят излечить как от легких, так и от тяжелых заболеваний — молитва святому помогает даже в безвыходных ситуациях, надо только искренне просить о помощи и о выздоровлении больного.МолитвыМолитва перваяО великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек, посети мя благодатным посещением, не возгнушайся греховных язв моих, помажи елеем милости твоея и исцели мя; да, здрав сый душею и телом, остаток дний моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует ми здравие телу и спасение души моей. Аминь.Молитва втораяСвятый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных(имена), пред святою твоею иконою молящихся. Испроси нам (имена) у Господа Бога, Емуже со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших. Исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих (имена), ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих. Се бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения, к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь. Даруй убо всем нам(имена) святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная. Яко да, сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , религия , календарь религиозных праздников