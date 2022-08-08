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Движение на самой опасной дороге Грузии ограничено
Движение на самой опасной дороге Грузии ограничено
Дорога была поврежден после ливневых дождей, движение будет восстановлено после завершения ремонтных работ 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T12:16+0400
2022-08-08T12:16+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Движение автотранспорта на 26-42 км участка дороги внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало временно запрещено, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Указанный участок дороги был поврежден после ливневых дождей. Сейчас на месте проводятся ремонтные работы. Что касается 12-26 км участка данной дороги, то здесь разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью. Для остального вида транспорта движение запрещено. На 1-11 км участке дороги Пшавели-Лечури движение автотранспорта свободно.Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.Эта дорога – единственная, связывающая Телави, главный город Кахети, с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.
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новости, грузия, погода, тушети, телави, кахети
Движение на самой опасной дороге Грузии ограничено
Дорога была поврежден после ливневых дождей, движение будет восстановлено после завершения ремонтных работ
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik.
Движение автотранспорта на 26-42 км участка дороги внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало временно запрещено, сообщается на сайте
Департамента автомобильных дорог Грузии.
Указанный участок дороги был поврежден после ливневых дождей. Сейчас на месте проводятся ремонтные работы.
Что касается 12-26 км участка данной дороги, то здесь разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью. Для остального вида транспорта движение запрещено. На 1-11 км участке дороги Пшавели-Лечури движение автотранспорта свободно.
Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.
Эта дорога – единственная, связывающая Телави, главный город Кахети, с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.