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Движение на самой опасной дороге Грузии ограничено

Движение на самой опасной дороге Грузии ограничено

Дорога была поврежден после ливневых дождей, движение будет восстановлено после завершения ремонтных работ 08.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Движение автотранспорта на 26-42 км участка дороги внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало временно запрещено, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Указанный участок дороги был поврежден после ливневых дождей. Сейчас на месте проводятся ремонтные работы. Что касается 12-26 км участка данной дороги, то здесь разрешено движение автотранспорта только с высокой проходимостью. Для остального вида транспорта движение запрещено. На 1-11 км участке дороги Пшавели-Лечури движение автотранспорта свободно.Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.Эта дорога – единственная, связывающая Телави, главный город Кахети, с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.

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