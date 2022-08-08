https://sputnik-georgia.ru/20220808/gruzinskie-sinoptiki-predupredili-o-gryaduschey-zhare-269277134.html

Грузинские синоптики предупредили о грядущей жаре

Грузинские синоптики предупредили о грядущей жаре

Температура воздуха в Западной Грузии днем поднимется до плюс 37 градусов, в Восточной – до 34 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T13:32+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Жаркая погода без осадков сохранится в Грузии до 12 августа, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Синоптики также прогнозируют сильный ветер восточного направления.В некоторых местах Восточной Грузии ожидается дождь с грозой. Температура воздуха в Западной Грузии днем поднимется до плюс 32-37 градусов тепла.В Восточной Грузии воздух прогреется до плюс 29-34 градусов тепла.В Тбилиси в ночное время ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха составит плюс 32-34 градуса тепла.

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