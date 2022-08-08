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Грузинские синоптики предупредили о грядущей жаре
Грузинские синоптики предупредили о грядущей жаре
Температура воздуха в Западной Грузии днем поднимется до плюс 37 градусов, в Восточной – до 34 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Жаркая погода без осадков сохранится в Грузии до 12 августа, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Синоптики также прогнозируют сильный ветер восточного направления.В некоторых местах Восточной Грузии ожидается дождь с грозой. Температура воздуха в Западной Грузии днем поднимется до плюс 32-37 градусов тепла.В Восточной Грузии воздух прогреется до плюс 29-34 градусов тепла.В Тбилиси в ночное время ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха составит плюс 32-34 градуса тепла.
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погода, новости, грузия, тбилиси
Грузинские синоптики предупредили о грядущей жаре
13:32 08.08.2022 (обновлено: 13:42 08.08.2022)
Температура воздуха в Западной Грузии днем поднимется до плюс 37 градусов, в Восточной – до 34
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Жаркая погода без осадков сохранится в Грузии до 12 августа, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Синоптики также прогнозируют сильный ветер восточного направления.
В некоторых местах Восточной Грузии ожидается дождь с грозой. Температура воздуха в Западной Грузии днем поднимется до плюс 32-37 градусов тепла.
В Восточной Грузии воздух прогреется до плюс 29-34 градусов тепла.
В Тбилиси в ночное время ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха составит плюс 32-34 градуса тепла.