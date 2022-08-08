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Инициатива Байдена по борьбе с инфляцией обсуждается в Конгрессе

Инициатива Байдена по борьбе с инфляцией обсуждается в Конгрессе

Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль" 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T08:32+0400

2022-08-08T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Президент США Джо Байден ждет одобрения палатой представителей своей инициативы по борьбе с инфляцией и готов подписать норму в качестве закона.Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.Он поблагодарил демократов в сенате, которые поддержали норму. "Это потребовало многих компромиссов, как это всегда бывает с важными вещами", – отметил Байден.Как сообщалось, демократы провели в сенате законопроект о 430 млрд долларов инвестиций в экологию и социальную сферу с налоговой реформой. Республиканцы высказались против, критикуя и сам посыл о том, что закон поможет справится с инфляцией. Перевеса удалось достичь лишь благодаря голосу возглавляющей верхнюю палату вице-президента Камалы Харрис.Законопроект, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов – на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

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