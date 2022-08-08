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Инициатива Байдена по борьбе с инфляцией обсуждается в Конгрессе
Инициатива Байдена по борьбе с инфляцией обсуждается в Конгрессе
Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль" 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T08:32+0400
2022-08-08T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Президент США Джо Байден ждет одобрения палатой представителей своей инициативы по борьбе с инфляцией и готов подписать норму в качестве закона.Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.Он поблагодарил демократов в сенате, которые поддержали норму. "Это потребовало многих компромиссов, как это всегда бывает с важными вещами", – отметил Байден.Как сообщалось, демократы провели в сенате законопроект о 430 млрд долларов инвестиций в экологию и социальную сферу с налоговой реформой. Республиканцы высказались против, критикуя и сам посыл о том, что закон поможет справится с инфляцией. Перевеса удалось достичь лишь благодаря голосу возглавляющей верхнюю палату вице-президента Камалы Харрис.Законопроект, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов – на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
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в мире, новости, экономика, сша, инфляция, джо байден
Инициатива Байдена по борьбе с инфляцией обсуждается в Конгрессе
08:32 08.08.2022 (обновлено: 08:39 08.08.2022)
Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль"
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Президент США Джо Байден ждет одобрения палатой представителей своей инициативы по борьбе с инфляцией и готов подписать норму в качестве закона.
Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов.
Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.
"Этот законопроект направлен на борьбу с инфляцией за счет снижения дефицита и снижения расходов для обычных семей", – говорится в комментарии Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.
Он поблагодарил демократов в сенате, которые поддержали норму. "Это потребовало многих компромиссов, как это всегда бывает с важными вещами", – отметил Байден.
Как сообщалось, демократы провели в сенате законопроект о 430 млрд долларов инвестиций в экологию и социальную сферу с налоговой реформой. Республиканцы высказались против, критикуя и сам посыл о том, что закон поможет справится с инфляцией. Перевеса удалось достичь лишь благодаря голосу возглавляющей верхнюю палату вице-президента Камалы Харрис.
Законопроект, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов – на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.