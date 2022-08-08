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Из Грузии в Армению – только "по дружбе"
Из Грузии в Армению – только "по дружбе"
О многовековой дружбе грузин и армян не слышал разве что ленивый 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T11:47+0400
2022-08-08T11:47+0400
2022-08-08T12:00+0400
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На целом свете не найти математика, который смог бы сосчитать количество анекдотов о дружбе этих народов и выпитых за нее тостов. Поэтому очень символично, что попасть из одной страны в другую теперь можно будет по Мосту дружбы, который появится на пограничном пункте Садахло-Баграташен. Строительство моста началось весной 2021 года, сейчас работы уже вышли на финальный этап. Потратили страны на проект аж 9 миллионов евро, но ради такой дружбы ничего не жалко.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, армения, грузино-армянские отношения
Из Грузии в Армению – только "по дружбе"
11:47 08.08.2022 (обновлено: 12:00 08.08.2022)
О многовековой дружбе грузин и армян не слышал разве что ленивый
На целом свете не найти математика, который смог бы сосчитать количество анекдотов о дружбе этих народов и выпитых за нее тостов.
Поэтому очень символично, что попасть из одной страны в другую теперь можно будет по Мосту дружбы, который появится на пограничном пункте Садахло-Баграташен.
Строительство моста началось весной 2021 года, сейчас работы уже вышли на финальный этап. Потратили страны на проект аж 9 миллионов евро, но ради такой дружбы ничего не жалко.