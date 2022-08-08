https://sputnik-georgia.ru/20220808/iz-gruzii-v-armeniyu---tolko-po-druzhbe-269272731.html

Из Грузии в Армению – только "по дружбе"

Из Грузии в Армению – только "по дружбе"

О многовековой дружбе грузин и армян не слышал разве что ленивый 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T11:47+0400

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На целом свете не найти математика, который смог бы сосчитать количество анекдотов о дружбе этих народов и выпитых за нее тостов. Поэтому очень символично, что попасть из одной страны в другую теперь можно будет по Мосту дружбы, который появится на пограничном пункте Садахло-Баграташен. Строительство моста началось весной 2021 года, сейчас работы уже вышли на финальный этап. Потратили страны на проект аж 9 миллионов евро, но ради такой дружбы ничего не жалко.

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грузия, новости, армения, грузино-армянские отношения