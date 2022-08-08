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Как защитить самолеты от птиц – "Ростех" разработал систему

Как защитить самолеты от птиц – "Ростех" разработал систему

Новая разработка отслеживает полеты птиц рядом с аэропортом и отпугивает их при посадке и взлете воздушных судов 08.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-08T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. "Ростех" разработал систему защиты пассажирских самолетов от птиц Orni, способную отслеживать полет до 100 птиц одновременно на расстоянии до 21 километра, говорится в релизе госкорпорации.Комплекс получил программное обеспечение, которое фиксирует и вносит в архив все полеты птиц, а также контролирует работу подсистем и обменивается информацией с другими службами аэропорта. Вся работа Orni ведется в автоматическом режиме. В составе "Ростеха" разработку ведет предприятие холдинга "Росэлектроника" – НИИ "Вектор".Одним из самых громких случаев столкновения пассажирских самолетов с птицами за последние годы стал инцидент в подмосковном аэропорту "Жуковский" в 2019 году. Лайнер "Уральских авиалиний" 15 августа 2019 года был вынужден совершить жесткую посадку из-за столкновения со стаей чаек. Самолет сел в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медицинской помощью обратились 76 человек.

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