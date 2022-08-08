https://sputnik-georgia.ru/20220808/kak-zaschitit-samolety-ot-ptits--rostekh-razrabotal-sistemu--269266489.html
Как защитить самолеты от птиц – "Ростех" разработал систему
Как защитить самолеты от птиц – "Ростех" разработал систему
Новая разработка отслеживает полеты птиц рядом с аэропортом и отпугивает их при посадке и взлете воздушных судов 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T08:02+0400
2022-08-08T08:02+0400
2022-08-08T08:02+0400
в мире
новости
россия
общество
авиасообщение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266358135_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_dabdce1fe472af5561ea8aa6dac15f94.jpg
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. "Ростех" разработал систему защиты пассажирских самолетов от птиц Orni, способную отслеживать полет до 100 птиц одновременно на расстоянии до 21 километра, говорится в релизе госкорпорации.Комплекс получил программное обеспечение, которое фиксирует и вносит в архив все полеты птиц, а также контролирует работу подсистем и обменивается информацией с другими службами аэропорта. Вся работа Orni ведется в автоматическом режиме. В составе "Ростеха" разработку ведет предприятие холдинга "Росэлектроника" – НИИ "Вектор".Одним из самых громких случаев столкновения пассажирских самолетов с птицами за последние годы стал инцидент в подмосковном аэропорту "Жуковский" в 2019 году. Лайнер "Уральских авиалиний" 15 августа 2019 года был вынужден совершить жесткую посадку из-за столкновения со стаей чаек. Самолет сел в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медицинской помощью обратились 76 человек.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266358135_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_1fc1f9346b01f75e4db34b120c0d06c0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, россия, общество, авиасообщение
Как защитить самолеты от птиц – "Ростех" разработал систему
Новая разработка отслеживает полеты птиц рядом с аэропортом и отпугивает их при посадке и взлете воздушных судов
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik.
"Ростех" разработал систему защиты пассажирских самолетов от птиц Orni, способную отслеживать полет до 100 птиц одновременно на расстоянии до 21 километра, говорится
в релизе госкорпорации.
"По данным Международной организации гражданской авиации, ежегодно в мире происходит более 5 000 столкновений воздушных судов с птицами. В почти половине случаев птицы попадают в двигатель, после чего самолету приходится возвращаться в аэропорт. Наша новая система с высокой точностью отслеживает полеты птиц рядом с аэропортом и отпугивает их во время взлетов и посадок самолетов", – сказал директор по коммерческой деятельности НИИ "Вектор" Андрей Сорокин.
Комплекс получил программное обеспечение, которое фиксирует и вносит в архив все полеты птиц, а также контролирует работу подсистем и обменивается информацией с другими службами аэропорта. Вся работа Orni ведется в автоматическом режиме. В составе "Ростеха" разработку ведет предприятие холдинга "Росэлектроника" – НИИ "Вектор".
Одним из самых громких случаев столкновения пассажирских самолетов с птицами за последние годы стал инцидент в подмосковном аэропорту "Жуковский" в 2019 году. Лайнер "Уральских авиалиний" 15 августа 2019 года был вынужден совершить жесткую посадку из-за столкновения со стаей чаек. Самолет сел в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медицинской помощью обратились 76 человек.