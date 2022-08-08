https://sputnik-georgia.ru/20220808/kondratev-evropa-budet-vynuzhdena-smyagchat-antirossiyskie-sanktsii-269288787.html

Кондратьев: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции

Кондратьев: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции

Энергетический кризис в Европе становится все более явным и приближающаяся зима принесет западным странам огромное количество проблем, которы европейцы смогут... 08.08.2022, Sputnik Грузия

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Так считает эксперт фонда Институт энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Запустит ли Германия "Северный поток 2"? Почему в США снижается добыча нефти, а во Франции выработка атомной энергии, несмотря на их дефицит? Что ждет Запад, когда придут первые заморозки? Обо всем этом смотрите в интервью эксперта.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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