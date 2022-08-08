https://sputnik-georgia.ru/20220808/kondratev-evropa-budet-vynuzhdena-smyagchat-antirossiyskie-sanktsii-269288787.html
Кондратьев: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции
Кондратьев: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции
Энергетический кризис в Европе становится все более явным и приближающаяся зима принесет западным странам огромное количество проблем, которы европейцы смогут... 08.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-08T22:12+0400
2022-08-08T22:12+0400
2022-08-08T22:12+0400
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Так считает эксперт фонда Институт энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Запустит ли Германия "Северный поток 2"? Почему в США снижается добыча нефти, а во Франции выработка атомной энергии, несмотря на их дефицит? Что ждет Запад, когда придут первые заморозки? Обо всем этом смотрите в интервью эксперта.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Кондратьев: Европа будет вынуждена смягчать антироссийские санкции
Энергетический кризис в Европе становится все более явным и приближающаяся зима принесет западным странам огромное количество проблем, которы европейцы смогут решить только снятием части антироссийских санкций
Так считает эксперт фонда Институт энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Запустит ли Германия "Северный поток 2"? Почему в США снижается добыча нефти, а во Франции выработка атомной энергии, несмотря на их дефицит? Что ждет Запад, когда придут первые заморозки? Обо всем этом смотрите в интервью эксперта.