https://sputnik-georgia.ru/20220808/mirovaya-premera-gruzinskogo-filma-bolshaya-peremena-sostoitsya-v-toronto-269267416.html

Мировая премьера грузинского фильма "Большая перемена" состоится в Торонто

Мировая премьера грузинского фильма "Большая перемена" состоится в Торонто

Фильм "Большая перемена" – первая полнометражная работа Давида Пирцхалава, была снята при поддержке Национального киноцентра 08.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Мировая премьера грузинского полнометражного фильма "Большая перемена" (A Long Break) режиссера Давида Пирцхалава состоится на Международном кинофестивале в Торонто, который пройдет с 8 по 18 сентября, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.Международный кинофестиваль в Торонто (Toronto International Film Festival) был основан в 1976 году и является одним из крупнейших. Основная цель кинофестиваля – поощрение и развитие сознания, осведомленности и понимания искусства кино. Основная задача – представление самых выдающихся фильмов из каждой части мира. Предпочтение при отборе отдается премьерным картинам. Фестиваль также поддерживает контакты с профессионалами отрасли для оказания помощи в развитии канадской киноиндустрии."Большая перемена": в Грузии снимают фильм о школе и ошибках юности >>Что касается грузинского фильма, то он будет показан в конкурсной секции "Открытия".По сюжету фильма "Большая перемена" одноклассники собираются в школе спустя 13 лет окончания. Однако, все не так просто: в том самом классе происходили неприятные события. Настолько, что даже фигурирует и доминирует месть. После стольких лет главные герои пытаются переосмысляют прошлые ошибки.Фильм "Большая перемена" – первая полнометражная работа Пирцхалава, была снята при поддержке Национального киноцентра.

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